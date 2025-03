Almeida sitúa a Mazón manteniéndose liderando la reconstrucción de Valencia y ya después se verá "qué es lo que pasa"

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha situado a Carlos Mazón liderando la reconstrucción de Valencia y ya después se verá "qué es lo que pasa" porque lo primordial en este momento no es agravar la situación que vive la región sumándole inestabilidad política.

"Lo mejor en este momento es que la Administración funcione, que el Gobierno continúe", ha sostenido Almeida en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, en la que ha declarado que hay "algunos que están empeñados en hacer manifestaciones, en pedir dimisiones y en gritar mucho", una actitud distinta a la de "algunos que lo que están es trabajando para que esa reconstrucción pueda ser una realidad".

Almeida, que presentó a Mazón hace una semana en un desayuno informativo, ha asegurado que "tiene la tarea política más importante que ningún presidente autonómico ha tenido nunca por delante en España, que es liderar la reconstrucción de Valencia". "Y una vez que suceda eso, veremos qué es lo que pasa", ha contestado sobre el futuro político de su compañero.

ESTABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES

Para el alcalde, "el problema más grave no que tiene Carlos Mazón, el PP ni el PSOE, sino el problema más grave que tienen los valencianos es recuperar su vida después de lo que sucedió el 29 de octubre, pero para que la reconstrucción pueda ser una realidad es necesario que desde las instituciones también haya una estabilidad".

Almeida se ha preguntado qué ocurriría si Mazón dimitiera. "¿Qué haríamos? ¿Ir a unas nuevas elecciones en el escenario que tenemos en estos momentos, perdiendo un tiempo precioso? A Carlos Mazón los valencianos le van a exigir las responsabilidades, seguro, porque es a los valencianos a quien les corresponde, pero también hay que hacer un ejercicio de pensar qué es lo mejor en este momento y lo mejor en este momento es que la Administración funcione, que el Gobierno continúe", ha expuesto.

También se ha preguntado si se puede "dar por válido el relato del gobierno de España". "Igual que no asumo que Fernando Simón sea un héroe de la pandemia, el mismo Fernando Simón que dijo que no iba a haber más de dos o tres casos, el que mintió con las mascarillas, el que mintió con el comité de expertos y, sin embargo, ahora es el santo laico de la pandemia para el gobierno de Pedro Sánchez", ha comparado.

"LO MEJOR" PARA MORANT O BALDOVÍ

"Tampoco tengo por qué admitir que la exclusiva responsabilidad de lo que pasó en Valencia sea de Carlos Mazón. Eso se llegará a depurar y creo que todos podemos estar de acuerdo en que hay tantas cosas que fallaron y que cada uno tiene su responsabilidad", ha alegado.

Martínez-Almeida ha insistido en que "todos aquellos que piden la dimisión de Carlos Mazón no la piden porque crea que sea mejor para la Comunidad Valenciana sino porque creen que es lo mejor para ellos".

"¿O pensamos que Diana Moránt no está pensando en unas elecciones? ¿O pensamos que Joan Baldoví piensa que la moción de censura es lo mejor para Valencia?. No, piensa que es lo mejor para Compromís, por supuesto. Es que no podemos aceptar ese relato de los adversarios políticos. Es que no podemos dar por sentado que la izquierda de verdad quiere que se sepa la verdad", ha acusado.