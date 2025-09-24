Almeida sitúa a Sánchez en la cúspide de "la banda delictiva": "No hay banquillo tan largo para albergar a su familia"

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha situado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cúspide de "la banda delictiva" y cree que "no hay banquillo suficientemente largo para albergar a su familia".

Lo ha hecho desde la entrega de diplomas a la Policía Municipal después de que el juez Juan Carlos Peinado haya informado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que ha acordado transformar las diligencias para que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia ante un jurado popular.

Sus primeras palabras a la prensa han sido para transmitir su extrañeza por el hecho de que Sánchez "siga siendo presidente del Gobierno", algo que sólo entiende "desde la falta total y absoluta de principios y escrúpulos cuando tiene a su fiscal general del Estado, a su hermano y a su mujer en el banquillo". "No hay banquillo lo suficientemente largo en España como para albergar a la familia Sánchez", ha ironizado.

"Lo que hay es una mujer, un hermano y un fiscal general del Estado que van a ser juzgados por delitos graves relacionados con la condición de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno", ha lanzado.

LA "X"

Almeida ha continuado afirmando que "esta trama delictiva, esta banda delictiva no se podría entender sin la figura de Pedro Sánchez, que es la X para que su hermano obtuviera la plaza en la Diputación, que es la X en el correo que filtra al fiscal general del Estado y por el que se sienta en el banquillo y que es la X que permitió que Begoña Gómez pudiera hacer negocios desde el Palacio de la Moncloa. Todas las X conducen a una misma persona, a Pedro Sánchez".

Sobre la decisión de Peinado de ir a un jurado popular, el alcalde, también Abogado del Estado, ha recordado que se trata de un delito de malversación de caudales públicos, por lo que el juez "no tiene demasiado margen de maniobra" según la normativa española.

"Y por mucho que quiera Pedro Sánchez no hay excepciones y serán los ciudadanos los que finalmente tengan que decidir si una persona puede tener un centro de negocios en la Moncloa y que ese centro de negocios lo codirija una asesora pagada con el dinero de todos los españoles", ha apostillado.

Almeida ha destacado que no parece "muy razonable ni éticamente aceptable que una persona que se paga con el dinero de todos se dedique a hacer gestiones privadas para Begoña Gómez. La repercusión penal tendrá que decirla los miembros del jurado, pero la repercusión ética esa no tiene discusión".