Almeida sostiene que el Gobierno "ya debería haber asumido responsabilidades" por el accidente de Adamuz

El alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida, ofrece declaraciones a los medios tras el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Madrid en honor a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, en la explanada de CentroCentro, a 19 de enero - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sostiene que el Gobierno central "ya debería haber asumido responsabilidades" por el accidente de Adamuz (Córdoba) en el que por el momento las víctimas ascienden a 45.

"Ya debería, desde el punto de vista político, haber asumido responsabilidades porque no se pueden pasar de decir que estamos en el mejor momento de la historia del tren en España a lo que ha pasado en la última semana", ha lanzado el regidor en declaraciones a los medios de comunicación tras haber participado en la inauguración del stand de la Comunidad de Madrid en Fitur, en Ifema Madrid.

Martínez-Almeida ha afirmado que "la única estrategia" que ha habido tras el accidente ferroviario de Adamuz la ha seguido el Gobierno de España tratando de "buscar excusas distintas de lo que parece ser que es el motivo principal".

Así, ha señalado que no se sabe solo porque "hay un trozo de vía que ya no estaba" en el momento que pasó el tren, porque haya trenes anteriores que "tienen huellas que delatan que no estaba en buen estado", sino, "sobre todo" porque se ha reducido la velocidad en la que está circulando "el 70% de la red ferroviaria de Alta Velocidad" a 160 kilómetros por hora "cuando iba a llegar a 350 km/h".

"¿Por qué hoy no pasa de los 160 km/h? ¿Por qué han tomado esa decisión si según el ministro (de Transportes Óscar) Puente vivíamos el mejor momento de la historia del tren en España? Esa frase le va a perseguir siempre", ha augurado el regidor de la capital.

Además, ha cuestionado si hasta el momento del accidente y la reducción de velocidad "se estaba jugando con la seguridad física" de los viajeros para "no reconocer que ejecutaban uno de cada tres euros en mantenimiento y conservación pro parte de Adif".

"Una cosa es el ámbito penal y otra el ámbito político y en el ámbito político este Gobierno ya debería haber asumido en mi opinión responsabilidades por el accidente", ha zanjado.