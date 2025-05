Almeida "supera diferencias", Samur seguirá "machaconamente" en Barajas y cree que controles de Aena son "correctos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), a su salida tras una reunión con el presidente de Aena, Maurici Lucena, en la Sede de AENA

De las 14 personas que aceptaron recursos del Ayuntamiento "más de la mitad ya no están pernoctando en ellos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha llamado a "superar diferencias" después de la reunión mantenida con el presidente de Aena, Maurici Lucena, ha indicado que el Samur Social seguirá "machaconamente" en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas para ganarse la confianza de las personas que allí pernoctan y ha sostenido que los controles de acceso puestos en marcha por el gestor aeroportuario son "correctos".

En una entrevista en 'Antena 3, recogida por Europa Press, el primer edil no ha obviado el cruce de declaraciones previo a esa reunión por tener "posturas muy contradictorias". "Ayer nos sentamos para, a pesar de nuestras diferencias, ser capaces de darle una solución a esas cientos de personas que están todos los días en Barajas", ha declarado.

Para Almeida "es bueno hacer ese proceso de identificación de las personas que están ahí para averiguar exactamente cuál es su perfil y cuáles son sus necesidades". En este punto ha aseverado que "el Ayuntamiento va a seguir teniendo sus equipos de intervención social, van a seguir trabajando incansablemente".

"Nosotros tenemos la capacidad de acoger a las personas que están en Barajas. Es cierto que no tenemos la capacidad legal de obligarles a salir de allí y de que vengan a nuestros recursos de asistencia, pero eso no quiere decir que nuestros equipos de asistencia social no vayan a estar machaconamente en Barajas para ganarse la confianza de esas personas, para decirles que hay una alternativa habitacional y que el Ayuntamiento se las va a proporcionar", ha indicado.

El Ayuntamiento ha estado monitorizando a 105 de las aproximadamente 400 personas que pernoctan en el aeropuerto pero sólo 14 han aceptado trasladarse a recursos municipales. "Y más de la mitad de esas 14 personas ya no están pernoctando en ese recurso", ha expuesto el alcalde, que ha recordado que el Consistorio "no puede obligarles".

Martínez-Almeida ha insistido en que lo importante no son las diferencias sino "constatar que lo verdaderamente importante son esas cientos de personas y la situación tan vulnerable que atraviesan". "Es en esa convergencia de objetivos donde estoy seguro de que vamos a seguir trabajando en los próximos tiempos", ha aplaudido.

Incluso el alcalde ha afirmado que le "parece correcto lo que está haciendo Aena con esos controles de acceso en la línea de transmitirles que no tienen por qué dormir en el aeropuerto al contar con recursos a su disposición en la ciudad".