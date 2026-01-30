Almeida tacha de "insulto a la memoria de las víctimas" la comparecencia de Puente y le afea que no fuera a la misa

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece para dar cuenta del caos ferroviario, en el Senado - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "insulto a la memoria de las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz la comparecencia ayer en el Senado del ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien ha afeado que no asistiera a la misa oficiada en Huelva porque le faltó "coraje y decencia".

"Entiendo que quisiera defenderse pero de entre todas las frases yo me quedo con una, 'a ustedes lo que les molesta es que estoy haciéndolo muy bien'... que se lo diga a las víctimas a la cara, que vaya hable con las víctimas, cuando ayer tuvo una oportunidad extraordinaria si hubiera tenido coraje y decencia", ha espetado Almeida desde el Palacio de Cibeles.

El alcalde cree que si Puente está convencido de que "lo ha hecho muy bien, lo que tenía que haber hecho ayer era ir a ese funeral en Huelva, haberle dado un abrazo a todas las víctimas, decirles que está con ellas".

Almeida vaticina que esa frase "le va a marcar su trayectoria en política", igual que la de que "el tren en España está viviendo el mejor momento de su historia", pronunciada por "el mismo ministro que ha tenido un accidente de tráfico con 45 muertos de tren, que ha tenido varios accidentes en Rodalíes".

POR QUÉ HAY RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN RODALÍES Y NO EN ADAMUZ

En este punto se ha preguntado por qué hay responsabilidades políticas en el caso de Rodalíes y en el caso de Adamuz todavía no. "¿O es que para Óscar Puente hay muertos de primera y muertos de segunda?", le ha preguntado. El alcalde madrileño se ha referido a "aquellos muertos que por conveniencia política exigen que se dimita inmediatamente a determinados cargos".

Volviendo a su comparecencia en el Senado, Almeida ha opinado que el ministro "hay momentos en que se tiene que callar". "Cuando hay 45 muertos hace diez días en Adamuz, si uno piensa que lo está haciendo muy bien, ten la decencia de no decirlo por respecto a la memoria de las víctimas", le ha recomendado.