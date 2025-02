Almeida tacha de "timo de la estampita" la quita porque Madrid "va a tener que pagar la deuda de los catalanes"

"Esto obedece a seguir pagando la hipoteca de los independentistas catalanes para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa", ha condenado

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha tachado de "timo de la estampita" la quita de deuda porque finalmente "la van a pagar todos los españoles", unido a que al final Madrid "va a tener que pagar la deuda de los catalanes".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Almeida ha insistido en que "aquí no hay quita de ningún tipo". "Esto lo vamos a pagar todos los españoles pero lo que pasa es que los madrileños tenemos un ratio de pago por deuda que se va a ver aumentado porque si tenemos que asumir la deuda de los catalanes y tenemos que pagar su deuda es obvio que los madrileños vamos a pagar más deuda", ha alertado.

"A mí me es indiferente pagarla con mis impuestos a través de la Comunidad de Madrid o a través del Gobierno de España porque la voy a tener que seguir pagando con mis impuestos. ¿O es que el Gobierno de España no va a tener que pagar esa deuda o es que no va a seguir friéndonos a impuestos para tener que pagar esa deuda?", ha preguntado.

Martínez-Almeida ha insistido en que "esto no es una condonación, es una tomadura de pelo a los españoles". "Lo que dice es que me quitas de este bolsillo pero lo tengo que poner con este otro bolsillo porque lo voy a seguir teniendo que pagar con mis impuestos, ya sea a través de la deuda de una Comunidad Autónoma o a través de la deuda que asume el Gobierno de España", ha argumentado.

"OPERACIÓN PSOE-ERC"

"Como nosotros tenemos la deuda más reducida lo que vamos a tener que hacer es pagar la deuda de los catalanes", ha avisado, después de que haya reafirmado que "no es una operación de comunidades autónomas sino una operación de PSOE y ERC".

A Almeida le parece "una falta de respeto a las comunidades autónomas que esto lo anunciará Oriol Junqueras". "Si esto es un foro de 17 comunidades y dos ciudades autónomas, ¿por qué lo tiene que anunciar el líder de ERC y porque el líder de ERC sabe antes que los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas cuál es la cantidad que se le va a 'condonar' a Cataluña? Es una falta de respeto y cortesía institucional", ha acusado el 'popular'.

"Esto no obedece a que el Gobierno quiera quitarnos hipoteca a los españoles, obedece a seguir pagando la hipoteca de los independentistas catalanes para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa", ha reprochado sobre esta "tomadura de pelo".

A lo que ha sumado que la pretendida condonación "iba a permitir aumentar el gasto público en sanidad y en educación pero no es cierto" porque ayer "el ministerio de Hacienda reconoció en la reunión que por supuesto que los intereses que se ahorran las comunidades autónomas por la deuda no lo van a poder utilizar para contratar más médicos, más profesores, para aumentar la dependencia o para mejorar el transporte público".