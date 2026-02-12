Almeida traslada su "respeto y afecto" por Henríquez de Luna y le desea "la mejor suertes salvo en el tema electoral"

Archivo - José Luis Martínez Almeida y Henríquez de Luna en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado su "respeto y afecto" por el diputado regional de Vox Íñigo Henríquez de Luna y le ha deseado, entre bromas, "la mejor de las suertes salvo en el tema electoral".

Vox nombró ayer a Henríquez de Luna como máximo responsable de acción política municipal del partido a nivel provincial, unas funciones que asumirá tras abandonar su cargo como responsable de Relaciones Institucionales en el Comité Ejecutivo Provincial.

Almeida, que ha puntualizado que su excompañero ha sido "nombrado responsable de política municipal, no candidato al Ayuntamiento de Madrid", le ha deseado, "salvo en el tema electoral, la mejor de las suertes" porque le tiene "respeto y afecto".

"Trabajamos juntos entre el año 2015 y 2019 en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, en el Grupo Municipal Popular. Tuve el honor de ser portavoz y que él trabajara conmigo como portavoz adjunto durante dos años. Fueron dos años interesantísimos. Sin ese trabajo no hubiéramos ganado en el año 2019 la Alcaldía porque hubiera sido imposible ganar la Alcaldía sin el trabajo que desarrollamos. Le tengo respeto y le tengo afecto", ha asegurado.

Almeida, por su parte, está centrado "en los madrileños" porque del trabajo del PP "depende revalidar los resultados electorales del año 2023". "Somos los únicos que vamos a poder presentar un balance de gestión que va a permitirnos cumplir los compromisos electorales, que van a suponer una transformación urbana de la ciudad como no había sucedido en los últimos 25 años y, al mismo tiempo, vamos a ser la única alternativa capaz de proponer un programa de futuro realmente atractivo", ha declarado.