Almeida ve "una broma" dejar la responsabilidad por Ceuta solo en delegado del Gobierno y apunta directamente a Marlaska

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la nueva sede de Siemens en España. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado este jueves "casi una broma" que se pretenda dejar en el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, la responsabilidad por la entrada masiva de migrantes, después de que los documentos desclasificados revelasen que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó a la Delegación un día antes.

"A mí esto de dejarlo en el delegado del Gobierno en Ceuta me parece casi una broma. Pretender que el ministro del Interior (Fernando Grande-Marlaska) no tenga ninguna responsabilidad y que toda la tenga que asumir el delegado del Gobierno en Ceuta es tomarles el pelo a los españoles", ha afirmado ante los medios a su llegada al Debate sobre el Estado de la Región.

De este modo, Almeida ha apuntado directamente al ministro del Interior, al entender que era quien disponía de la capacidad necesaria para adoptar decisiones ante la situación que se estaba gestando en la frontera.

"Aquí la responsabilidad no es de un delegado del Gobierno cuya competencia es muy limitada. La responsabilidad es de quien tenía la capacidad de poder tomar las decisiones adecuadas, que indudablemente era el ministro del Interior", ha sostenido.

Los documentos sobre la crisis migratoria desclasificados este miércoles recogen que el CNI avisó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta, mediante un mensaje de WhatsApp, de un "llamamiento" difundido en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar". La comunicación se produjo un día antes de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos.

El delegado del Gobierno ha asegurado que no tuvo conocimiento de ese mensaje, que ha definido como un "intercambio de comunicación informal" entre el servicio de inteligencia y un miembro de su gabinete. Pérez Triano sostuvo además que el CNI debería transmitir una información de esa relevancia al ministro del Interior y "no a un delegado del Gobierno".

En este sentido, Almeida ha considerado que las responsabilidades deben alcanzar "por lo menos" a Grande-Marlaska y ha planteado que el ministro debe dimitir tanto si desconocía lo que estaba sucediendo como si recibió información y no actuó.

"Esto es muy sencillo: o dimite por incompetente y por incapaz, por no enterarse de lo que estaba pasando, o dimite porque, habiendo sabido lo que podía pasar, no hizo absolutamente nada ni movió un dedo", ha aseverado.

El alcalde también ha reclamado la salida de Pérez Triano, aunque ha subrayado que su dimisión no sería suficiente para depurar las responsabilidades políticas por lo ocurrido. "El delegado del Gobierno en Ceuta tiene que irse, está claro, pero que no es suficiente también está clarísimo. Aquí quien tiene que empezar por dimitir, sin duda, es el ministro del Interior", ha recalcado.

"NEGLIGENCIA INEXCUSABLE"

En sus declaraciones, Almeida ha acusado también al Gobierno de incurrir en una "negligencia inexcusable" ante una crisis de Ceuta, que ha calificado como un "ataque a la integridad territorial".

"El Gobierno estaba advertido, el Gobierno lo sabía y el Gobierno nos ha mentido de manera clamorosa a todos los españoles", ha afirmado, antes de recordar que la prensa local había informado durante la semana anterior del incremento de los intentos de entrada en Ceuta.

Finalmente, ha extendido la exigencia de responsabilidades al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha reclamado que convoque elecciones y permita que "los españoles puedan hablar". "Esto no se sostiene, seamos realistas. Este Gobierno no se sostiene por sí mismo y no lo sostienen ya sus socios", ha concluido.