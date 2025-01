Almeida ve una estrategia "desesperada" del PSOE el confundir a un testigo con un imputado que pudo "destruir indicios"

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de estrategia "desesperada" la del PSOE al tratar de confundir la declaración de un testigo como es el jefe de gabinete de la presidenta regional, Miguel Ángel Rodríguez, con el imputado fiscal jefe del Estado, Álvaro García Ortiz, que pudo "destruir indicios probatorios".

El posicionamiento de Almeida desde la planta de Los Cantiles llega un día antes de la comparecencia en calidad de testigo de Rodríguez ante el Tribunal Supremo y minutos después de que el PSOE haya presentado una denuncia contra el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad por un presunto delito de revelación de secretos al difundir datos personales de dos periodistas.

"Si el PSOE entiende que hubo algo censurable desde el punto de vista judicial en lo de Miguel Ángel Rodríguez, ¿por qué ha tardado diez meses en hacer la denuncia? ¿Por qué hace la denuncia coincidiendo con la declaración? Porque están tan desesperados que pretenden equiparar una declaración testifical con la condición de imputado por el Fiscal General del Estado", ha condenado el alcalde.

Almeida ve "tan desesperados" al PSOE "que pretenden equiparar una persona que va como testigo con otra que borra sus mensajes y que cambia de terminal una vez que sabe que hay un procedimiento penal". "No hace falta ser fiscal ni abogado del Estado, simplemente un ciudadano comprometido con el Estado de Derecho, sin más, es necesario para saber que cuando hay un procedimiento penal en curso conviene no destruir indicios probatorios", ha aleccionado.

"Y es obvio que en ese móvil del Fiscal General del Estado hay indicios probatorios de la causa que se está destruyendo. Pero no porque sea una adivinanza mía sino porque tiene 'whatsapps' que están en otro terminal telefónico, que es el de la fiscal jefe de Madrid y, por tanto, destruyó indicios probatorios en el marco de este procedimiento", ha remarcado.

El 'popular' ha advertido a los socialistas que no van a conseguir confundir con esa estrategia de "tinta de calamar" porque "no está imputado Miguel Ángel Rodríguez sino que simplemente es un testigo llamado por uno que está imputado y, por tanto, no es equiparable".