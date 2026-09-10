Almeida ve al Gobierno de Ayuso "en plena forma" y augura buenos anuncios para los madrileños en el Debate de la Región

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a 15 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está "en plena forma" y se ha mostrado convencido de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, presentará un balance de gestión "muy beneficioso" durante el Debate del Estado de la Región.

"Venimos al Debate sobre el Estado de la Región, un debate en el que creo que la presidenta, por un lado, va a presentar un balance de gestión muy beneficioso para la Comunidad de Madrid", ha declarado Almeida a su llegada a la Asamblea de Madrid.

El regidor ha afirmado que "los datos están ahí" y ha aludido especialmente a los últimos resultados del 'Informe PISA 2025', en el que la Comunidad de Madrid ha obtenido la puntuación más alta de España en Ciencias y Matemáticas y se ha situado en segunda posición en Lectura.

"Los últimos datos que han salido en el ámbito educativo posicionan el liderazgo de la Comunidad de Madrid en una cuestión trascendental como es la educación, dentro de la debacle que hay en el conjunto de España", ha sostenido.

Almeida se ha mostrado convencido de que Ayuso aprovechará el debate no solo para hacer balance de las políticas desarrolladas por su Ejecutivo, sino también para presentar nuevos proyectos. "Estoy seguro de que también hará anuncios de futuro que beneficiarán a todos los madrileños", ha señalado.

El alcalde ha pronosticado además que los madrileños volverán a respaldar al PP en las próximas elecciones autonómicas y municipales. "Es un Gobierno que, por mucho que a algunos les moleste, está en plena forma; un Gobierno que está tomando decisiones y que hace de Madrid la locomotora económica de España", ha afirmado.

Por ello, Almeida se ha mostrado "seguro" de que los madrileños revalidarán su confianza en el actual Gobierno regional en los próximos comicios. "El balance de gestión, en mi opinión, es realmente bueno y, sobre todo, el proyecto de futuro no tiene parangón con el de ningún otro partido político", ha concluido.

DEFIENDE LAS EXPLICACIONES SOBRE EL ÁTICO

Preguntado por la prensa sobre si Ayuso dará explicaciones sobre el ático adquirido por parte de Planifica Madrid, Almeida ha defendido que el Ejecutivo autonómico ya ha ofrecido explicaciones suficientes. "No creo que lo explique, es que ya lo han explicado. Lo han explicado en multitud de ocasiones", ha respondido.

El primer edil ha asegurado que ya se conoce la finalidad de la adquisición porque la Comunidad de Madrid ha detallado "para qué se compró ese ático y por qué se compró". "Yo sé para qué se compró ese ático porque la Comunidad de Madrid ha dado las suficientes explicaciones. No tengo ningún motivo para desconfiar de la Comunidad de Madrid ni de las explicaciones que ha dado", ha afirmado.

Almeida ha recordado que tanto la presidenta regional ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el asunto, mientras que está prevista una comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel Martín, en la Asamblea de Madrid.

"Para mí las explicaciones son suficientes. Lo ha dicho la Comunidad, lo ha dicho la presidenta y lo ha dicho el consejero. Va a haber una comparecencia en la Asamblea", ha insistido.

Por último, el regidor ha criticado que desde el pasado mes de agosto haya quienes, según sus palabras, vivan "única y exclusivamente pensando en el ático" (en referencia a la oposición) mientras muestran indiferencia ante otros asuntos que considera "infinitamente más graves".