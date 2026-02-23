Almeida ve "imposible" un futuro común con Ortega por "coherencia" tanto del todavía portavoz de Vox como del PP

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, con su carnet del partido - VOX - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "imposible" un futuro en su partido con Javier Ortega Smith por "coherencia" tanto del todavía portavoz de Vox como del PP.

En la presentación del Sandbox madrileño, el primer edil ha indicado que se está a la espera de un informe del secretario del Pleno que establezca la condición en la que Ortega se presentará mañana al Pleno de Cibeles.

Ya el pasado viernes aclaraba al requerimiento enviado al Ayuntamiento por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que sólo el grupo municipal puede apartar de la portavocía a Javier Ortega Smith, esto es, ni el partido ni el Consistorio.

El propio Ortega se ha reafirmado este lunes como portavoz de Vox y ha asegurado que no hay mayoría en el grupo municipal para relevarle, en referencia velada a que él contaría con el apoyo de Carla Toscano e Ignacio Ansaldo frente a la portavoz designada por la dirección nacional, Arantxa Cabello, y Fernando Martínez Vidal.

"Es una decisión que le corresponde al grupo municipal y si el grupo municipal no toma esa decisión (de apartarle de la portavocía) parece difícil que Javier Ortega no sea mañana el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", ha insistido el primer edil.

Preguntado si Ortega tiene cabida en el PP, el alcalde, con una sonrisa, ha contestado que no cree que eso esté en la cabeza del todavía portavoz de Vox, algo "imposible", tanto "por la coherencia que él tiene en sus posiciones y también por la coherencia que mantiene el PP".

Almeida ha mostrado su respeto "a una persona como Javier Ortega, a su coherencia, su trayectoria política", lo que le lleva a precisamente entender que sus "trayectorias políticas no son coincidentes" porque "no quiere decir que a un adversario en política uno no se le puedan valorar determinadas cuestiones parecen importantes, como en este caso es la coherencia que ha demostrado a lo largo del tiempo".

LA "LEY DE HIERRO" DE MAESTRE

También ha sido preguntado por las críticas que le ha lanzado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, al acusarle de haber permitido en el mandato anterior "un Grupo Mixto ilegal" conformado por exediles de su candidatura para sacar adelante determinadas ordenanzas, para las que no tenía mayoría.

"No hay charco que pise en el que no quede clara la incoherencia del que dice una cosa y hace exactamente la contraria. El otro día le afeaba a Javier Ortega Smith que no controlara su grupo municipal... ¿Pero cómo puede afearle Rita Maestre eso cuando la legislatura pasada destrozó el legado de Manuela Carmena?", se ha preguntado.

Almeida ha lanzado a Maestre que "cuatro concejales se fueron por ella, por cómo les trataba y por cómo imponía ley de hierro Rita Maestre. Los cuatro se fueron hartos de Rita Maestre y ahora Rita Maestre es la que le dice a Javier Ortega", ha ironizado.

Tras criticar su "incoherencia", el alcalde cree que "lo que tendría que preocupar Rita Maestre es cuántos concejales va a tener Más Madrid la legislatura que viene porque a este paso tiene menos concejales que el PSOE y que Vox". "Las perspectivas de Rita Maestre son de triunfo en triunfo hasta la derrota final", ha zanjado.