Almeida ve en la Medalla de Ayuso a EEUU un reconocimiento a "la democracia más antigua del mundo" con 250 años

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve en el reconocimiento de Estados Unidos con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid un reconocimento "a la democracia más antigua del mundo", que cuenta ya con 250 años.

"Se cumplen 250 años de su independencia, es el país invitado a la Hispanidad y estrechar lazos y relaciones con naciones yo creo que siempre es bueno. Al mismo tiempo, insisto, es un reconocimiento a los 250 años de la democracia más antigua que hay en el mundo, que es la democracia estadounidense", ha planteado en la inauguración del centro de experiencias Discovery Center de Madrid in Game.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba anoche este reconocimiento y afirmaba que EEUU es "el principal faro del mundo libre".

El Gobierno madrileño entregará el galardón a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España. Este mismo reconocimiento ha sido recibido en los últimos años por presidentes como el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); Ucrania, Volodímir Zelenski (2022), República de Ecuador, Daniel Noboa (2023), o Argentina, Javier Milei (2024).