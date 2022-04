Almeida ve "muy bien" que el hermano de Ayuso no acuda a la comisión de investigación porque sería "irrelevante"

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que le parece "muy bien" que el hermano de la presidenta regional, Tomás Díaz Ayuso, no acuda a la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a la jefa del Ejecutivo madrileño porque entiende que sería una comparecencia "absolutamente inútil e irrelevante sobre lo que se quiere conseguir".

"Me parece muy bien que Tomás Díaz Ayuso no acuda a la comisión, porque esta tiene que determinar si las informaciones de los medios de comunicación se corresponden con la realidad, y él no tiene ninguna participación", ha señalado el primer edil madrileño ante los medios de comunicación.

Para el regidor madrileño, tanto Más Madrid como el PSOE "iban a aprovechar esta comparecencia para hacer cualesquiera preguntas menos la del objeto de la comisión", y ha defendido que la intención del Gobierno municipal es que la misma no se convierta "en un circo".

Además, ha reiterado su compromiso de que acudirán "todas las personas que trabajan en el Ayuntamiento". Esta afirmación llega el mismo día en el que ha declinado comparecer en la comisión su exjefe de prensa y actual director de Comunicación de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Joaquín Vidal, lo que ha motivo las crítica de la oposición, que lo ven como una "falta de respeto".