Almeida ve el vaso "medio lleno" y describe al PSOE de Sánchez como "una fábrica de votantes de Vox"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve el vaso "medio lleno" tras las elecciones ayer en Aragón y ha descrito al PSOE de Pedro Sánchez como "una fábrica de votantes de Vox".

"Es una fábrica de votantes de Vox. Pedro Sánchez engorda a Vox y quiere que haya cada vez más votantes de Vox", ha lanzado el primer edil a su llegada a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.

Almeida defiende para su formación un proyecto que les siga permitiendo "ser el único partido en España que está holgadamente por encima del 30% en cualquier elección, ya sea general, municipal o autonómica".

"Nosotros hemos ganado las elecciones" (en Aragón). Somos el único partido en condiciones de gobernar en un escenario tan fragmentado como el que tenemos en estos momentos. Eso quiere decir que sólo hay una alternativa en estos momentos que los españoles perciben como mayoritaria, que es el Partido Popular. Unos lo verán como un vaso medio lleno y otros lo verán como un vaso medio vacío. Yo, sinceramente, lo veo como un vaso medio lleno porque tener la capacidad de evolucionar ese porcentaje de votos en los tiempos que vivimos es ciertamente difícil", ha trasladado a la prensa.

