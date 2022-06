Almudena Grandes recibe un homenaje este sábado con la lectura continuada de fragmentos de su obra en la Feria del Libro

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Madrid rendirá homenaje a título póstumo este sábado, día 11, a la escritora madrileña Almudena Grandes con una lectura continuada de fragmentos de su obra en la que participará el viudo de la Premio Nacional de Narrativa en 2018.

En concreto, la Caseta Madroño de la feria instalada en el Parque del Retiro acogerá desde las 11.30 horas una lectura ininterrumpida de fragmentos de la autora de obras como 'El corazón helado' o 'Malena es un nombre de tango'.

De esta forma, los lectores podrán leer, hasta el cierre de la feria a las 21.30 horas, el fragmento que elijan, en cualquier idioma, de la autora fallecida el pasado día 27 de noviembre a los 61 años. De esta forma, los madrileños que lo deseen podrán rendir su particular homenaje a una escritora que siempre presumió de las bondades de la capital y puso en valor las virtudes de la Villa y Corte, una protagonista más en todas sus novelas.

El acto de corte popular arrancará con la intervención de Eva Orúe, la directora de la Feria del Libro, que cumple su 81 edición y se celebrará hasta el domingo, día 12, y que dará paso al 'plato fuerte' del homenaje con la lectura de un fragmento por parte del poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que compartió más de un cuarto de siglo de matrimonio con la escritora.

También intervendrá el editor de la escritora, Juan Cerezo, de Tusquest, editorial de la que la autora madrileña era uno de sus grandes emblemas. Por megafonía, además, se podrá disfrutar del texto a favor de la lectura titulado Todos somos Robinsón, elaborado por la escritora Almudena Grandes con motivo del Día Internacional del Libro.

"Yo he aprendido muchas más cosas en los libros que en la vida, y he sido feliz, desgraciada, y me he reído, y he llorado, y me he asustado, y me he emocionado, y me he enamorado, y me he desenamorado muchas veces más, porque los libros viven, laten, palpitan con su propio corazón", dice en el mismo.

Los ciudadanos que lo deseen podrán sumarse al homenaje acudiendo a la citada caseta, donde intervendrán por orden de llegada. En este marco, se entregarán además 75 sobres franqueados con el sello que Correos ha dedicado a la autora de grandes obras como Atlas de la geografía humana, Los besos en el pan o Inés y la alegría.

DESDE LAS EDADES DE LULÚ

Grandes nació en Madrid en 1960. De pequeña le gustaba escribir cuentos porque no se le daba bien dibujar, pero fue una versión infantil de la 'Odisea' que le regaló su abuelo por su Primera Comunión un punto de inflexión en su vocación literaria, en la que influyeron sobre todo las obras de Benito Pérez Galdós.

Se licenció en Geografía e Historia por la Universidad Complutense (UCM) y tras trabajar en diversas editoriales se dio a conocer en el año 1989 gracias a 'Las edades de Lulú', una obra erótica que ganó el Premio Sonrisa Vertical, en la editorial Tusquets. Su primera novela fue un gran éxito de crítica y público.

Fue con su tercera novela, 'Malena es un nombre de tango', cuando llegó su consagración definitiva como una de las escritoras fundamentales del panorama narrativo.

'Atlas de geografía humana', 'Los aires difíciles', 'Castillos de Cartón' fueron otras de sus reconocidas obras. 'El corazón helado', como ella misma reconoció en diversas ocasiones, fue un punto de inflexión en su trayectoria. Esta novela sobre la memoria dio paso a sus 'Episodios de una Guerra Interminable'.

En 2010, publicó 'Inés y la alegría', primer título de la serie, con la que ganó el Premio de la Crítica de Madrid, el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz.

Tras esta publicación siguieron 'El lector de Julio Verne (2012), 'Las tres bodas de Manolita' (2014), 'Los pacientes del doctor García' (2017; Premio Nacional de Narrativa) o 'La madre de Frankenstein' (2020). La serie quedará incompleta a falta del último libro, 'Mariano en el Bidasoa'.