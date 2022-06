El presidente de la Cámara de Madrid marca como objetivo "dar un salto cualitativo" del tejido empresarial este mandato

Ángel Asensio toma posesión de nuevo como presidente de la Cámara

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha tomado posesión de su cargo de nuevo este lunes y ha marcado como objetivo para el mandato que arranca hoy, de cuatro años, que el tejido empresarial de un "salto cualitativo y cuantitativo".

"Lo importante es poder estar centrado, sumando y creando equipo. La mejora permanente de las empresas para que sean más competitivas, con más empleo cuantitativo y cualitativo. Eso aumenta el bienestar", ha recalcado en el acto institucional en el que han estado presente la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y otros responsables municipales y autonómicos.

Asensio ha enumerado algunos de los servicios que ofrece la Cámara a las empresas como la formación --con 5.000 alumnos directos y 3.000 más en masterclass--, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Madrid o el Club Cámara.

Al hilo ha apuntado al "proyecto común" llamado Ifema Madrid, en el que están implicados la Comunidad y el Ayuntamiento, que es "muy importante para Madrid y España" y que cuenta con un "poder multiplicador" para la economía y que desde el comité ejecutivo del consorcio o "se tiene claro".

También ha reivindicado la necesidad de colaboración con la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) por las "sinergias" de ambas instituciones y el valor añadido de que su actual presidente, Miguel Garrido, formó parte durante diez años de la Cámara.

ADAPTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Asensio ha reivindicado la labor que ha hecho su equipo los últimos cuatro años, especialmente en un contexto pandémico en el que las empresas tuvieron que hacer frente a una crisis que requirió de "adaptación y transformación".

De cara a futuro ha apuntado que de la Junta un 90% de los miembros ya estaban, lo que permite "seguridad y solvencia", mientras que el 10% nuevo permite "enriquecimiento".

El presidente se ha comprometido a que de cara a septiembre se presentará un nuevo plan estratégico para poder "reinvertir los beneficios" recibidos este año y perfilar un programa para los próximos cuatro años.

Entre los objetivos que ha marcado se encuentran trabajar con el talento joven, apostar por los emprendedores, aprovechar el "reequilibrio mundial" en beneficio de las empresas --"evitando el proteccionismo"--, buscar que las pymes españolas eleven su tamaño a uno similar al europeo y hacer un "efecto multiplicador" con los servicios prestados a las empresas. Asimismo, ha agradecido a las instituciones madrileñas su trabajo y apoyo.

"Estamos en un momento de incertidumbre. Los empresarios no podemos perder nuestro espíritu de superación y capacidad de transformación", ha concluido su intervención.

ALMEIDA DESTACA LA IMPORTANCIA DE COLABORAR ENTRE INSTITUCIONES

Por su parte, el alcalde ha puesto en valor que Asensio ha estado al frente del ente en los "peores años" económicos con el azote de la pandemia. "Tiene especial mérito en estas circunstancias que haya sido reelegido porque si en tiempos difíciles confían en una persona es porque la ven adecuada para llevar el timón en los momentos más duros que se puede afrontar", ha loado el regidor.

Asimismo, ha asegurado que desde el Consistorio lo ven como un interlocutor "fiable, serio, riguroso y siempre valiente en los planteamientos que se hacen", todo ello con "la mano tendida" para los acuerdos.

Es por ello que ha llamado a seguir profundizando en el 'Modelo Madrid', un "modelo económico, social e institucional que ha garantizado estabilidad y prosperidad aún en los peores momentos" y que parte de la colaboración entre instituciones y sociedad civil.

En su intervención también ha puesto el foco en la internacionalización como eje de crecimiento de las empresas y especialmente las pymes junto a la digitalización. "UN inmenso campo en el que desde el Ayuntamiento tendemos la mano (...) Con el objetivo de hacer llegar a las pymes la capacidad de aprovechar este proceso de transformación digital y adquirir más fortaleza", ha añadido el alcalde de Madrid.

Por último, ha asegurado que a él o la presidenta en pandemia "nunca" les pidieron una ayuda sino que les permitieran abrir sus negocios y se pudiera trabajar.

AYUSO EMPLAZA A LA CÁMARA A SEGUIR DANDO MÁS Y MEJORES SERVICIOS

Por su parte, Díaz Ayuso ha asegurado que la Cámara de Madrid es la "referencia" para empresarios y empleados. Una institución que "da servicio de asesoramiento a más de 45.000 empresas" de cara a la internacionalidad.

Un campo en el que colabora con el Ejecutivo regional en al Ventanilla Única de Internacionalización y a la que se le suman otras iniciativas como el bono turístico que permitió desplegar 3 millones de euros en 11.000 de ellos para poder traer más turistas a la región.

"Tu cometido estos próximos años es seguir dando más y mejores servicios para que las empresas crezcan y creen más puestos de trabajo", ha instado la presidenta autonómica, quien ha remarcado que la madrileña es la primera economía nacional "gracias al sector empresarial" y que ello "beneficia a toda la sociedad".

Por último, ha deslizado que entiende que el socialismo "no funciona" y que menos cuando "se transforma en nacionalismo" como "está ocurriendo en España". Frente a ello ha situado a la región, en la que se apuesta por los "incentivos" y no en "crecer a costa del esfuerzo ajeno", concepción en la que cree que están situadas "muchas administraciones". "Es algo que en la Comunidad de Madrid no vamos a secundar", ha concluido Ayuso.