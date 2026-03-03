Los alojamientos extrahoteleros de la región anotan 385.933 pernoctaciones en enero y registran 143.195 viajeros

Archivo - Varios turistas en el centro de la ciudad, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en la Comunidad de Madrid (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han sumado las 385.933 de estancias en enero, un 1,18% menos respecto al mismo mes de 2025, cuando se registraron 390.498 pernoctas. En el mismo periodo, la región ha sumado 143.195 viajeros, un 5,9% más, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos realizados en la región en enero han sumado 221.177, un 8,8% menos que el mismo mes de 2025, de las que 76.630 han sido de residentes en España y unas 144.547 han sido de extranjeros. Asimismo, se registraron 68.291 viajeros, una cifra 5,6% superior a la registrada en enero del año anterior. De ellos, 27.614 correspondieron a residentes en España y 40.677 a extranjeros.

El grado de ocupación en estos apartamentos se situó en el 69,89% en enero, para una capacidad estimada de 17.014 plazas. La estancia media ha sido de 3,2 días y el personal empleado alcanza las 946 personas.

En lo que se refiere a la capital, se registraron 199.782 pernoctaciones de las cuales 136.812 corresponden a turistas extranjeros. Además, se han contabilizado 66.121 viajeros (40.133 internacionales) que eligieron la opción del apartamento turístico como alojamiento en su visita a la ciudad de Madrid.

La estancia media en los apartamentos de la ciudad en enero ha sido de 3,02 días para 13.484 plazas estimadas y un grado de ocupación del 70,21% por apartamento (73,55% en fin de semana).

Por su parte, en los campings de la región se realizaron un total de 38.908 pernoctaciones en el primer mes del año, la mayoría de ellas de residentes en España (32.895), con una estancia media de 2,99 días para un total de 13.000 viajeros. Hay que tener en cuenta que solo 18 permanecieron abiertos con 16.292 plazas estimadas y 271 empleados.

En cuanto a los alojamientos de turismo rural, 11.529 viajeros se decantaron por esta alternativa en enero, de los que 1.168 fueron extranjeros. Además, se sumaron 19.738 pernoctaciones, con una estancia media de 1,71 días, para una oferta de 232 establecimientos, 3.627 plazas estimadas y 444 empleados.

Finalmente, los albergues de la Comunidad de Madrid han liderado el ranking nacional en el primer mes del año tras registrar 106.110 pernoctaciones y 50.375 viajeros, con una estancia media de 2,11 días. Además, los 49 alojamientos abiertos en la región en enero han registrado una ocupación del 58,49% por plazas, y emplea a 657 personas.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 6,6 millones en enero, lo que supone un aumento del 3,6% respecto al mismo mes de 2025 según Estadística.

Este incremento estuvo impulsado por el crecimiento del 24% en turismo rural, del 3,7% en campings y del 2,4% en apartamentos, todo ello en un contexto de precios desigual donde bajó el precio de los apartamentos mientras subió el de campings y casas rurales.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos en España aumentaron un 2,4% en enero. Las de residentes se incrementaron un 7,7% y las de no residentes un 1,3%. La estancia media descendió un 5,3%, hasta 5,8 pernoctaciones por viajero, según datos del instituto estadístico.

En enero se ocuparon el 34% de las plazas ofertadas, un 5,3% más que en el mismo mes de 2025. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 37,2%, un 7% más. El 80,7% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 26,6% del total.

Las pernoctaciones en campings se incrementaron un 3,7% en enero respecto al mismo mes de 2025. Las de residentes aumentaron un 6,9% y las de no residentes un 2,9%, según el INE.

Durante enero se ocuparon el 46,1% de las parcelas ofertadas, un 1,0% más en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 45,2%, con un descenso del 2,8%. El 80,1% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 40,4% del total.

EL TURISMO RURAL SE DISPARA EN ENERO

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural se incrementaron un 24% en enero respecto al mismo mes de 2025. Las de residentes aumentaron un 24%, y las de no residentes un 23,7%.

Se ocuparon el 10,7% de las plazas, un 14,7% más que en enero de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 19,0%, con aumento anual del 4,5%.

Por su parte, las pernoctaciones en albergues disminuyeron un 5,9% en enero. Las de residentes bajaron un 9,4% y las de no residentes un 3,1%. Se ocuparon el 17,6% de las plazas, un 14,6% menos que en enero de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 18,2%, con un descenso anual del 27,4%.

Los datos del INE muestran que, en lo referido a precios, el comportamiento fue dispar. Así los precios de los apartamentos turísticos cayeron un 1,6% en enero frente a las subidas del 5,6% registrada en campings y del 1,4% en alojamientos rurales.