Los alojamientos extrahoteleros de la región anotan 417.617 pernoctaciones en marzo y registran 161.450 viajeros

Archivo - Una clienta en un bungalow del Camping Monte Holiday en Gargantilla del Lozoya. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en la Comunidad de Madrid (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han sumado las 417.617 de estancias en marzo, un 5% menos respecto al mismo mes de 2025, y 161.450 viajeros, un 2,15% más, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos realizados en la región en marzo han sumado 213.928, un 5,4% menos que el mismo mes de 2025, de las que 80.021 han sido de residentes en España y unas 133.906 han sido de extranjeros. Asimismo, se registraron 77.082 viajeros, una cifra 12,2% superior a la registrada en marzo del año anterior. De ellos, 32.439 correspondieron a residentes en España y 44.644 a extranjeros.

Además, el grado de ocupación en estos apartamentos se situó en el 38,17% para una capacidad estimada de 17.839 plazas. La estancia media ha sido de 2,78 días.

En los campings de la región, se realizaron un total de 61.736 pernoctaciones en marzo, la mayoría de ellas de residentes en España (49.270), con una estancia media de 3,67 días para un total de 16.838 viajeros. Hay que tener en cuenta que solo 19 permanecieron abiertos con 16.444 plazas estimadas.

En cuanto a los alojamientos de turismo rural, 11.712 viajeros se decantaron por esta alternativa en el tercer mes del año, de los que 1.013 fueron extranjeros. Además, se sumaron 21.045 pernoctaciones, con una estancia media de 1,80 días, para una oferta de 243 establecimientos, 3.805 plazas estimadas y 476 empleados.

Finalmente, en los albergues, la Comunidad de Madrid fue el destino preferido durante el mes de marzo con 120.908 pernoctaciones y 55.818 viajeros. Además, estos alojamientos han registrado una ocupación del 66,63% por plazas, que llega al 85,68% en el fin de semana.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los ocho millones en marzo, con un aumento del 5,6% respecto al mismo mes del año pasado.

Las pernoctaciones de residentes se incrementaron un 20%, mientras que las de no residentes descendieron un 0,6%. La estancia media fue de 4 pernoctaciones por viajero.

Los alojamientos extrahoteleros que más subieron sus precios fueron los campings que incrementaron los precios un 6,9%, mientras que los apartamentos subieron un 1,5% y los alojamientos rurales un leve 0,9%.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 1,1% en marzo. Las de residentes se incrementaron un 17,1%, mientras que las de no residentes bajaron un 2,9%. Según los datos del instituto estadístico, la estancia media descendió un 10,0%, hasta 4,8 pernoctaciones por viajero.

En marzo se ocuparon el 34,7% de las plazas ofertadas, un 0,7% menos que en el mismo mes de 2025. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 38,7%, un 0,3% menos.