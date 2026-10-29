Un altar improvisado en Atocha homenajea a los fallecidos en el accidente de Urda

Altar en la estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes en homenaje a las víctimas del accidenta de Urda (Toledo) - EUROPA PRESS

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un altar improvisado en la terminal de llegadas de la estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes rinde homenaje a los 68 fallecidos en el accidente ferroviario del miércoles en Urda, en la provincia de Toledo.

En la entrada de la terminal de llegadas, junto a las esculturas 'Día y Noche' del artista Antonio López, una corona de flores blancas sobre un caballete y varias velas rojas recuerdan a las víctimas. 'A quienes no volvieron. Rezamos por vosotros', reza la cinta de la corona, colocada por la organización Revuelta.

El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, deja ya 68 fallecidos y más de un centenar de heridos, 21 de ellos en la UCI. El suceso se produjo el miércoles a primera hora, cuando un tren AVE impactó a gran velocidad contra otro de la compañía Iryo parado en la vía en medio de un problema con los sistemas de seguridad.