El alumno con la mejor nota de la EvAU en Madrid reivindica la figura del docente: "Sin ellos nadie estaría donde está"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El estudiante con la mejor nota de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) de Madrid, Gabriel Felipe Plaza Gutiérrez, ha reivindicado este viernes la figura del docente, porque "sin ellos nadie estaría donde está".

De hecho uno de sus objetivos vitales es ser profesor de Secundaria tras cursar la carrera de Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid, según ha explicado a los periodistas tras ser recibido por el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio.

"No me quiero ir de casa, me quiero quedar en Madrid", ha señalado Gabriel, quien tiene su plaza asegurada con su nota media de 9,964 entre la prueba de acceso y su Bachillerato en el Instituto público San Juan Bautista de Ciudad Lineal.

"La preparación realmente fue por todo el trabajo duro a lo largo del año. Cuando acabó el curso me acordaba de casi todo y repasé poco a poco", ha señalado. La pasión por las lenguas clásicas le llegó a raíz de una profesora en 4º de la ESO y la continuó en Bachillerato Matilde, su profesora, que también ha estado en la recepción.

Ha reconocido que para él los exámenes de latín y griego "incluso parecían divertidos" y que su pasión no se limita a estos idiomas, sino que le interesa "el lenguaje en general".

La docencia y la investigación también forman parte de su hoja de ruta vital. "Los políticos legislan y los empresarios hacen sus cosas, pero a ambos, a todos, los ha formado alguien. Si no, no podrían llegar a donde están", ha concluido.

Por su parte, Ossorio ha felicitado al alumno, sus profesores y al director del centro. "Nosotros promovemos las STEM, la digitalización... porque es el mundo en el que nos movemos. Pero no debemos olvidar las Humanidades y la cultura clásica", ha destacado Ossorio, quien ha mostrado su satisfacción porque el mejor alumno pertenezca a esta rama.

Sobre la EvAU ha destacado que se mantuvo parte del formato pandémico, ya que esta generación cursó 1º de Bachillerato de forma telemática, pero espera que ya el año que viene se recupere del todo.