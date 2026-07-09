Alumnos de Casa Árabe se concentrarán ante el Palacio de Cibeles para mostrar su rechazo al desalojo de Escuelas Aguirre

Fachada de Casa Árabe, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de Casa Árabe se concentrarán el próximo 21 de julio a las puertas del Palacio de Cibeles --coincidiendo con la celebración del Pleno municipal-- para mostrar su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de desalojar a la institución del edificio de Escuelas Aguirre antes del 1 de septiembre.

Así lo trasladan a Europa Press los promotores de las acciones puestas en marcha como repuesta al anuncio del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el pasado 29 de junio, en el que achacaba esta decisión tras "el chiringuito" en el que convirtió Casa Árabe Irene Lozano, cuya gestión supuso para el primer edil el "abandono del edificio", que adolece de "problemas estructurales importantes".

Los estudiantes no niegan que el edificio pueda requerir reformas, pero rechazan que esa necesidad derive en la salida de Casa Árabe en el plazo de dos meses y con un agosto por medio, por lo que pedían a Almeida reconsiderar el desalojo, "cambiar de postura" y "dar una oportunidad" a Casa Árabe.

"El problema es muy gordo, porque en dos meses no pueden desmantelar lo que hay en Casa Árabe. Estas prisas desde el Ayuntamiento no se entienden", afirmaban esta semana a los medios dos alumnos de Casa Árabe, Samuel Carreño y Teresa Medrano, tras reunirse con los grupos municipales de Más Madrid y PSOE.

En este sentido, el grupo promotor --compuesto por Medrano, Carreño y otra compañera-- ha avanzado que también asistirá como público a la próxima Comisión de Cultura, Turismo y Deporte y a la de Obras y Equipamientos, en las que Más Madrid y PSOE llevarán sendas preguntas sobre este asunto.

Más Madrid planteará al Gobierno municipal si el Ayuntamiento ha dado parte a la Unesco sobre el desalojo de Casa Árabe al encontrarse dentro del Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial en 2021. De su lado, PSOE preguntará por las actuaciones que tiene previsto realizar el Área de Obras y Equipamientos si se produce finalmente la reversión de Escuelas Aguirre y la salida de Casa Árabe.

Finalmente, los alumnos han señalado a Europa Press que prevén convocar además una asamblea estudiantil el próximo 15 de julio, a las 19 horas, en los jardines de Casa Árabe para abordar la situación y próximas acciones.

CRISIS A RAÍZ DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Se trata de un nuevo capítulo en la crisis de Casa Árabe a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas en el que alertaba de una "situación financiera crítica" de la institución y en el que ponía en cuestión la viabilidad de este instrumento de diplomacia pública durante la etapa de Irene Lozano. Actualmente, el director de Casa Árabe es el diplomático Miguel Moro.

Tras conocerse el informe del Tribunal de Cuentas, la Comunidad de Madrid anunció su salida del consorcio al considerar dañada la credibilidad de la institución. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid comunica su intención de recuperar la posesión de las Escuelas Aguirre y fija el 1 de septiembre como fecha límite para abandonar el inmueble.

Almeida defendió esta decisión como un "ejercicio de responsabilidad" y ha aludido a problemas de conservación del edificio, además de a la gestión de Irene Lozano al frente de Casa Árabe. Sobre el desalojo, el alcalde ha señalado que espera no tener que recurrir a la Justicia para desalojar Casa Árabe si van a "la okupación".

RECOGIDA DE FIRMAS EN CHANGE.ORG

En este escenario, los alumnos de Casa Árabe ya han iniciado una petición de firmas en Change.org, con más de 11.000 apoyos, en la que piden al Ayuntamiento que revoque su decisión y busque soluciones a los problemas que considere ineludibles.

"No existe ninguna necesidad de desalojar el inmueble de la Casa Árabe más allá de una disputa política y 'de despachos', y la alternativa supondría una disrupción e incertidumbre demasiado arriesgadas como para ser en beneficio ya no de la Casa Árabe, sino de toda la ciudadanía de Madrid", exponen en el texto de la petición de firmas.

Los alumnos desconocen qué ocurrirá con la programación de ejecutarse el desalojo de las actuales instalaciones y si habrá una alternativa para los cursos presenciales. "No sabemos qué va a ser de nosotros en septiembre", han reconocido.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ve una "noble demostración de sectarismo" del PP en esta decisión que va "en contra de la cultura libre"

"El sectarismo de un partido que se niega a reconocer las raíces árabes de una ciudad cuyo propio nombre es árabe, y a entender, por tanto, la inmensa mezcla de culturas de la que bebe nuestra ciudad y en general nuestra sociedad", ha aseverado Maestre en declaraciones a los medios desde el Círculo de Bellas Artes.

En este sentido, ha exigido a los 'populares' que "no se comporten" como si "toda la ciudad fuese del PP". "La Casa Árabe lleva prestando servicio dos décadas con gobiernos distintos en su patronato (...). Lo razonable es que se trabaje y se colabore en el ámbito cultural sin estar midiendo si alguien es o no es de un partido político. Como el PP es incapaz de hacer eso, tiene esta cruzada abierta contra la cultura y la educación libres aquí en Madrid", ha zanjado.

Por su parte, la portavoz socialista, Reyes Maroto, también trasladó esta semana su apoyo a estudiantes y trabajadores de Casa Árabe y acusó a Almeida de actuar por "seguidismo" de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, después de la salida de la Comunidad de Madrid del consorcio.

Así, Maroto pide al alcalde que rectifique y que cualquier decisión se aborde en el Consejo Rector, donde el Ayuntamiento está representado. "Creemos que el desarrollo y el devenir de Casa Árabe pasa por mantenerse en la ubicación actual", ha afirmaba desde el Edificio de Grupos esta semana.

El regidor ha asegurado que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar para que Casa Árabe encuentre otra ubicación, aunque ha descartado facilitar otro edificio municipal.