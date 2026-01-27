Alumnos de cuatro centros educativos madrileños debaten en el Pleno de la Asamblea como Diputados por un Día - ASAMBLEA DE MADRID

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de cuatro centros educativos madrileños han debatido este martes en la Asamblea de Madrid como parte de la 28ª edición del Pleno Diputados por un día.

Se trata, según recoge la Cámara de Vallecas en un comunicado, de una iniciativa de Aldeas Infantiles que favorece el debate entre escolares sobre los valores que propone cada curso la ONG y que este año ha centrado en el respeto.

Esta sesión se desarrolla en la institución regional desde 2006 con el propósito de fomentar el debate y la participación en la actividad democrática, además de acercar el funcionamiento parlamentario a los jóvenes madrileños.

Los 128 escolares de Educación Primaria participantes han ahondado especialmente sobre la importancia de la convivencia dentro y fuera de la red, continuando así el reto Una Semana Con Menos Pantallas, con el que se invita a las familias y las comunidades escolares a desconectarse temporalmente de los dispositivos digitales para redescubrir otras formas de interacción y aprendizaje.

Los centros participantes han sido los colegios CEIP Federico García Lorca de Leganés, Montfort British International School de Loeches, Los Abetos de Manzanares El Real y CEIP Los Almendros de Rivas Vaciamadrid.

El Pleno ha estado presidido por el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, y el viceconsejero de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Pablo Gómez-Tavira.

Asimismo, han estado presentes los miembros de Mesa y representantes de la Comisiones de Educación, Ciencia y Universidades, y de Familia y Asuntos Sociales.

Durante la inauguración, el presidente del parlamento madrileño, Enrique Ossorio, ha felicitado a Aldeas Infantiles "por su labor en favor de la infaencia, por su dedicación en la mejora de la calidad de vida de niños y jóvenes en España y en el mundo, por la defensa de sus derechos y por creer en su futuro".

Asimismo, ha resaltado la iniciativa Diputados por un Día, "que invita a pensar y a informarse" sobre temas que les preocupan, y "da la oportunidad de exponer propuestas y soluciones sabiendo que serán escuchadas".

Por último, Ossorio se ha referido al tema que ha centrado la presente edición de este año de Diputados por un Día, y ha añadido que "fomentar la convivencia es fundamental en el colegio, en el parque, en la calle" para los niños y para los adultos, y "no cabe duda de que hay que impulsarla también en el entorno digital". "El anonimato o la lejanía en ningún caso nos eximen de la educación ni del respeto a los demás", ha rematado.