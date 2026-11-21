La Menina de Estudio 3 llega a las calles de Madrid. - AFANIA

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alumnos con discapacidad intelectual del Colegio de Educación Especial Afanias Estudio 3 de la capital han convertido sus bocetos, ideas y pinceladas en una menina, elaborada con materiales ecológicos, que ya puede contemplarse en el número 35 de la calle Serrano.

La figura, fruto de varias semanas de trabajo colectivo, forma parte de la novena edición de Meninas Madrid Gallery, que reúne una treintena de esculturas inspiradas en la popular figura de Velázquez y que permanecerán en las calles de la capital hasta el 15 de diciembre.

El proyecto comenzó mucho antes de coger los pinceles. Pepe Arenilla, Samuel García, Santiago Menéndez y Andrés Cristino trabajaron durante varias semanas en sus propios bocetos de Meninas, en los que plasmaron diferentes ideas hasta dar con el diseño ganador del concurso, que posteriormente trasladaron a la escultura para formar parte de Meninas Madrid Gallery.

BASE DE PINTURA VERDE Y ARTE ABSTRACTO

En concreto, la primera fase consistió en cubrir toda la figura con una base de pintura verde que le empezó a dar forma. Axel Barba, artista de Afanias y trabajador de la UDC Chamberí, ha acompañado al alumnado semana a semana, aportando "sus conocimientos y experiencia para avanzar en la elaboración de la obra".

Ya durante la segunda semana, los estudiantes incorporaron círculos y otros detalles decorativos que fueron dando "personalidad y color a la figura". En su elaboración también utilizaron materiales ecológicos, con los que combinaron "la creatividad artística y el respeto por el medioambiente".

En este sentido, la profesora de pintura Ana Lisa Miele, que acompañó también a los alumnos en el proceso explica que cuando los alumnos supieron que participarían en el proceso fue toda "una sorpresa" que afrontaron con "ganas e ilusión".

"Hicieron bocetos para exponer sus ideas y trabajaron a partir del arte abstracto porque empezaron con figuras sencillas como círculos o cuadrados, casi formas orgánicas como bacterias o partes del cuerpo", ha relatado.

"LA PINTURA PERMITE CONECTAR CON LOS ALUMNOS"

Miele subraya que la pintura permite a los alumnos conectar con "ellos mismos" y es un momento donde "se pueden expresar" porque, según ha señalado, cualquier actividad como la pintura te permite sacar tus sentimientos "desde dentro hacia fuera".

"Las personas con discapacidad tienen que tener la posibilidad de crear tejido cultural, no solo como derecho, sino porque, de lo contrario, nos estaríamos perdiendo algo si hay personas que no pueden mostrar su mundo interior y su talento", ha remarcado.

Delante de la figura que destaca por sus círculos de todos los tamaños y colores, dos de ellos resaltan, en un vídeo remitido por el colegio, que les ha gustado "mucho" elaborar la menina y esperan que el año que viene puedan hacer otra. También manifiestan que irán a verla en la calle Serrano con sus familiares.

FOCO EN "LA CREATIVIDAD, EDUCACIÓN, INCLUSIÓN Y COMPROMISO SOCIAL"

Esta escultura, de 1,80 metros y realizada con pintura acrílica al agua y ecológica, comparte espacio con otras 29 Meninas diseñadas por artistas, creadores, entidades y marcas en esta edición, que pone el foco en la creatividad, la educación, la inclusión y el compromiso social. Entre las propuestas de este año figuran homenajes a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), a las víctimas del terremoto de Venezuela y a la ciudad de Ceuta, además de una dedicada a la selección española de fútbol.

La exposición, impulsada por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), convierte distintos puntos de la ciudad en un museo al aire libre. Cada escultura incorpora un código QR que permite conocer su historia, su mensaje y acceder a una representación virtual de la obra. El recorrido invita también a descubrir los barrios, comercios, establecimientos hosteleros y rincones de la capital.

Afania es una asociación de familias que está compuesta por centros ocupacionales, colegios de educación especial, centros de día o residencias para personas con discapacidad intelectual.

En este sentido, el responsable de comunicación de Afania, Eduardo Páramo, explica a Europa Press que atienden a 1.500 usuarios aproximadamente. Las plazas son, en su mayoría, de la Comunidad de Madrid. "Atendemos a las personas con discapacidad intelectual y autismo en todas las etapas de su vida", ha destacado.

En concreto, cuenta que tienen dos colegios, cinco centros ocupacionales, tres residencias y dos centros de día en toda la Comunidad de Madrid.

Para los alumnos de Estudio 3, la participación va más allá de crear una obra artística, el proyecto les ha permitido "expresar sus ideas, compartir su talento y contribuir a la vida cultural de Madrid". Su Menina, resultado de semanas de trabajo, esfuerzo y creatividad, ha salido del aula para encontrarse con madrileños y visitantes que recorren la calle Serrano.