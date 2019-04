Un centenar de empleados y familiares protesta para pedir más plantilla y una vida digna para los mayores de residencias

Actualizado 25/04/2019 14:55:00 CET

Un centenar de empleados de residencias de mayores de la Comunidad de Madrid y de familiares de los residentes se han concentrado este jueves ante la sede de la Agencia Madrileña de Atención Social para protestar contra la situación de estas residencias y para pedir más plantilla y "una vida digna" para los mayores y dependientes que allí viven.

Los manifestantes se han reunido a las puertas del organismo público con pancartas y carteles con lemas como 'Por una vida digna. Para residentes y trabajadores, sí a la Ley de Residencias de Mayores', 'Servicios Sociales Dignos', 'Cuidados de Calidad', 'Dignidad y respeto en las residencias', '¿Cuántos más deben morir?, 'No más muertes por precariedad', 'Maltratar al mayor, ¡Jamás!', 'Los Servicios Sociales no se venden', 'Derechos Humanos a residentes', 'Ratios más justas en Servicios Sociales y residencias de mayores', 'Por un aumento de personal, ya', 'Ley de residencias, inspecciones eficaces', 'Residencias como negocio, no, no y no'.

"Hay muchos auxiliares que no están cualificados, no reciben formación cuando manejan mediación. Mi madre ha estado en una residencia de Colmenar y tuvo que ser ingresada en el Hospital de Paz con deshidratación. Todo es así. No se ha muerto porque estaba yo allí todos los días, donde la dirección es nefasta. He reclamado pero nunca ha habido respuestas contundentes", se ha quejado antes los medios la madre de una anciana.

Al lugar se han acercado miembros de la candidatura de Unidas Podemos a la Presidencia regional, como la líder de IU Madrid y 'número dos' de esa lista, Sol Sánchez. "Una sociedad se define, entre otras cosas, en cuidar a sus mayores. Lo que está haciendo la Comunidad es dejación de funciones porque el nicho de negocio que supone el cuidado de los mayores, que se está abriendo a la participación de cada vez más fondos internacionales, que lo que ven son números y no nuestros seres queremos", ha dicho.

Sánchez ha recordado que las competencias son de la Comunidad y que tiene que regular porque ahora "existe una enorme opacidad porque las cosas que se hacen mal no se hacen públicas, algo que sí pasa en otras comunidad". "Que tengamos tantos niños en pobreza y mayores en esta situación es una prioridad urgente resolverlo", ha añadido.

Por su parte, el líder de Anticapitalistas Madrid y el candidato número 11 a la Asamblea, Raúl Camargo, ha señalado que han venido a apoyar a los trabajo dores de las residencias y la Agencia Madrileña de Atención Social "es el organismo que tiene la principal responsabilidad de lo que está ocurriendo".

"Venimos denunciando esto desde hace mucho tiempo. Presentamos una Proposición de Ley para que no ocurriera lo que está ocurriendo pero PP y Ciudadanos lo rechazaron alegando que no se podía regular lo que pasaba en las residencias privadas. Vimos el otro día lo que ocurrió en Los Nogales de Hortaleza, que el lunes por la mañana voy a visitar", ha anunciado.

Camargo ha criticado que "falta de regulación, falta de inspecciones y las que hay no tiene ninguna validez porque luego ocurren cosas tremendas". Por eso, ha adelantado que la próxima legislatura presentarán la misma Proposición de Ley para seguir insistiendo en que aumenten las ratios, que haya un control más estricto, sobre todo en las privadas, como así se han comprometido con trabajadoras y familiares de residencias.

También ha estado presente en la concentración Nerea Fulgado, miembro de Podemos Comunidad de Madrid y también se presenta en dicha candidatura. Junto a Camargo se han recorrido durante dos años decenas de residencias de mayores, en la que han visto las condiciones "muchas veces inhumanas y de falta de higiene y condiciones, así como la deficiente atención a mayores por la grave escasez de personal", ha comentado Fulgado a Europa Press.

COMUNIDAD: LOS RATIOS ESTÁN POR ENCIMA DE LA LEY

Por su parte, el director general de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid, Carlos González Pereira, ha manifestado que están trabajando "por la dignidad y el buen trato a los mayores y jamás se ha atendido con esta contundencia a los mayores".

"Tenemos unos ratios de personal por encima de lo que establece el Consejo Territorial de Políticas Sociales formado por todas las comunidades y representantes del Gobierno de la Nación, trabajando incluso para ser más líderes en la aplicación de los ratios. Evidentemente, los mayores son cada vez más dependientes y queremos seguir liderando la aplicación de ratios de toda España", ha prometido.

El director general ha señalado que ayer se reunieron con representantes de trabajadores y familiares de residentes durante tres horas y les escuchó y atendió "tipo de reivindicaciones y sugrencias en todo" y está abierto a reunirse "con todo el mundo".

"Los manifestantes tienen todo el derecho del mundo a pedir que se incrementen los ratios. Nosotros no somos conformistas y vamos a seguir aplicando buenos ratios a los mayores de la región. Yo hoy quiero poner en valor a los trabajadores de todas las residencias, que hacen una labor encomiable en el cuidado de los mayores, a todos aquellos que trabajan día a día por mejorar la calidad de vida de los mayores", ha reiterado.

González Pereira han resaltado que no avisan de las inspecciones a las residencias, ya que son "aleatorias" y los que dicen que se avisa"falta de respeto a los inspectores". "Jamás se producen avisos y si se producen me iré directamente a los Juzgados a denunciarlo. Nadie nos ha puesto sobre la mesa datos contundentes de que se avisa. Y por eso se producen sanciones contra las residencias que no cumplen los pliegos de condiciones", ha dicho.

De hecho, ha indicado que se producen dos inspecciones por Dirección General de la Dependencia y Mayor y dos por parte de la Secretaría General de la Consejería de Políticas Sociales cada año, por encima de lo que indica la Ley, y además si tienen conocimiento de alguna denuncia envían inspectores "de forma inmediata".