Ana Millán celebra el archivo de su causa que tacha de "persecución política": "Lo que no te mata, te hace más fuerte"

La vicepresidenta de la Mesa de la Asamblea, Ana Millán, durante un pleno en la Asamblea de Madrid. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, ha celebrado este martes el archivo de su causa judicial y ha criticado la "persecución política" que ha vivido, "primero a nivel municipal y luego utilizada para hacer daño a nivel regional y nacional".

"Intentaron acabar conmigo y por extensión con el proyecto del PP de Madrid, pero no han podido. Lo que no te mata, te hace más fuerte, así que con más fuerza y con más ganas que nunca, seguimos", ha planteado la también exalcaldesa de Arroyomolinos en un vídeo remitido a los medios de comunicación.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, plaza número 6, ha archivado la causa abierta Millán por la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a supuestos contratos irregulares en la época en la que era concejal.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes actuaciones. Con esta resolución cabe interponer recurso de reforma y de apelación.

"Tras diez años de acusaciones y difamaciones y una campaña incesable contra mí, que tanto daño ha hecho a mi familia y mis seres queridos, con el único fin de hacer daño a la presidenta --de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-- y a mi partido, hoy puedo decir que por fin ha terminado", ha trasladado Ana Millán, quien ha afirmado que desde un primer momento mantuvo su "inocencia porque tenía muy claro que era una persecución política".

La dirigente 'popular' ha puesto en valor que a lo largo de esta década ha "dejado que el proceso siguiera los cauces legales" sin pronunciarse y con "respeto absoluto al procedimiento, cuando todo parecía injusto e incluso cuando se manipulaba y se mentía".

Ha afirmado que es "muy duro" ver cómo a algunos dirigentes, partidos y "ciertos medios plegados al poder" les "vale todo", que "la verdad y las personas no importan".

"Construyen un relato, usan la información a su conveniencia y repiten la mentira una y otra vez buscando convertir en verdad su verdad", ha reprochado para subrayar a continuación que la "verdad solo tiene un camino" y que "el tiempo pone a todo y a todos en su sitio".

Es por ello que, una vez "finalizado", ha querido compartir su alegría y ha agradecido a la presidenta autonómica, al PP de Madrid y a los que le han acompañado en este camino. "Los que me conocen de verdad siempre han estado ahí, sin dudas ni titubeos", ha recalcado.

Ha advertido de que igual que en su caso "se ha hecho Justicia", no deben quedar "impunes todos aquellos insultos y ataques" que ha vivido "en primera persona", su familia y su partido "cada día en los últimos años".