Animalistas denuncian que la nueva Ley de Caza regional permitirá "cazar todo, siempre y con cualquier medio"

Archivo - Varios cazadores, durante una jornada de caza el primer día de inicio de la media veda en Castilla y León, en Olmedo, a 15 de agosto de 2021, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones animalistas y ecologistas han denunciado este jueves que el proyecto de Ley de Caza y Pesca Fluvial que tramita la Comunidad de Madrid supondrá un "retroceso sin precedentes" en materia medioambiental, bienestar animal y derechos ciudadanos al permitir, a su juicio, "cazar todo, siempre y con cualquier medio".

En un comunicado conjunto, la Plataforma Ecologista Madrileña, Asociación Empatía y Plataforma No a la Caza han alertado de que la norma ha sido redactada "al dictado del lobby cinegético", un sector que representa "apenas el 0,63% de la población madrileña" pero que controla pero controla "más del 70% del territorio" de la región.

Entre las principales críticas al texto, las organizaciones rechazan que se amplíen las especies cazables de 24 a 31, incluyendo aves acuáticas y limícolas "en declive o con escasa presencia" en la Comunidad de Madrid, así como la ampliación de los periodos de caza mayor y menor "sin tregua real para la fauna".

También censuran la autorización de drones, dispositivos térmicos y visores nocturnos para localizar animales, la recuperación de modalidades de caza prohibidas "por su crueldad", como la caza de paloma con cimbel y la perdiz con reclamo, y el uso de hasta 500 perros de rehala por montería.

Asimismo, denuncian que el proyecto permita restringir el acceso ciudadano a caminos públicos y márgenes de ríos durante jornadas cinegéticas y que delegue la planificación y supervisión de la actividad "en los propios titulares de cotos, sin auditoría científica ni control público".

Las entidades consideran que el Ejecutivo autonómico ha ignorado al resto de usuarios del medio natural durante la elaboración de la ley y han defendido que "el territorio público no puede ser entregado en exclusiva a una minoría armada".

En este contexto, han convocado una manifestación para el 30 de mayo que partirá desde la plaza del Callao y finalizará ante la sede de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Según indican, más de un centenar de organizaciones ecologistas, animalistas y sociales de toda España se han adherido ya a la protesta.

LA PRIMERA LEY PARA EL SECTOR

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado 25 de marzo el proyecto de Ley de Caza y Pesca, con el que busca reforzar la seguridad jurídica del sector y la protección del medio ambiente, con cotos mínimos y planes de control poblacional. El texto debe aún ser aprobado en la Asamblea de Madrid.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, argumentó entonces que se trata de "la primera ley para el sector en la historia de la Comunidad de Madrid" y que servirá para "impulsar al sector" y servirá de "apoyo y control" de la salud de los ecosistemas, el control poblacional de especies y la monitorización en daños a la agricultura, accidentes de tráfico o en la transmisión de enfermedades.

En la región, cerca del 69% del territorio --576.000 hectáreas-- está considerado terreno cinegético, con alrededor de 50.000 licencias de caza en vigor. En el ámbito de la pesca, cuenta con unas 46.000 licencias activas y 24 tramos regulados que suman casi 130 kilómetros, gestionados en parte en colaboración con las entidades locales.