Aniorte rechaza propuesta de Más Madrid de mesa de seguimiento del pacto de igualdad y les emplaza a la comisión mensual

Para Más Madrid no tiene sentido limitarse a la comisión ordinaria porque en ella no se pueden valorar informes técnicos

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha rechazado la propuesta de Más Madrid de constituir una mesa de seguimiento del pacto por la igualdad --21 medidas contra la violencia machista aprobadas por el Pleno de Cibeles en noviembre de 2019-- ya que "la celebración mensual de la comisión permanente del área es un espacio idóneo para hacer un seguimiento pormenorizado, transparente y exhaustivo".

En una carta de respuesta a la enviada ayer por Más Madrid, y a la que ha tenido acceso Europa Press, el delegado también transmite a la portavoz Rita Maestre que ya compareció a petición propia en la comisión ordinaria de noviembre para "dar cuenta de los avances de las medidas". "Mi compromiso es cumplirlas todas" asegura.

Aniorte se muestra abierto a realizar todas las reuniones necesarias con los grupos políticos y con entidades en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género "para revisar, mejorar y hacer seguimiento al cumplimiento de las 21 medidas".

"NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS MEDIDAS"

La concejala de Más Madrid Carolina Pulido ha reaccionado al 'no' de Aniorte señalando, en declaraciones a Europa Press, que es evidente su interés por que "estas medidas no se evalúen en una comisión en la que puedan estar, además de los partidos, expertas porque sabe que esto destaparía la verdad que no se están cumpliendo las medidas".

"Han pasado dos años desde que aprobamos estas 21 medidas y no hay ninguna que se haya cumplido. Si se hubieran cumplido no tendría miedo a esta comisión, que además sería un buen ejercicio de democracia y transparencia", ha argumentado Pulido.

Sobre el emplazamiento a la comisión mensual del área para hacer el seguimiento, en Más Madrid creen que "no tiene ningún sentido porque no es un espacio donde exista la posibilidad de valorar informes técnicos y presupuestarios para evaluar todas y cada una de las medidas de manera rigurosa".

"De la misma manera que hay una comisión de seguimiento de los Pactos de la Villa, nos parece muy coherente que haya una de seguimiento de este plan contra la violencia", ha defendido Carolina Pulido.