Ansaldo y Toscano desisten de las cautelares contra su expulsión de Vox y prevén pasar a no adscritos

El secretario de vox en el Ayuntamiento, Ignacio Ansaldo Adriaensens, y el concejal no adscrito, Javier Ortega Smith (d), durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). La victoria de - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ediles del Ayuntamiento de Madrid Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, esta última de baja laboral, han desistido de las medidas cautelares que presentaron contra su expulsión de Vox, de modo que prevén su paso inmediato a concejales no adscritos, situación en la que ya se encuentra Javier Ortega Smith, han informado fuentes cercanas.

El Pleno de Cibeles, el último antes del parón estival, ha arrancado este martes con la formalización de la resolución de la Presidencia de este órgano, con la que Javier Ortega Smith pasa de portavoz de Vox a concejal no adscrito después de no aceptarse las medidas cautelares presentadas en torno a la expulsión del partido que ayudó a fundar.

Javier Ortega Smith se ha presentado al Pleno de Cibeles como "concejal proscrito" porque "más vale ser proscrito de los traidores y ser leal a los españoles", para arremeter contra "los atropellos de la partitocracia, que ha secuestrado la democracia y la representatividad directa de los ciudadanos a través de normas que conculcan los más elementales principios y el sentido común".

"Cuatro metidos en un despacho deciden que un concejal, que un portavoz ha de dejar de serlo y sin dar ninguna causa porque no explica si ha robado, si ha mentido, si su política municipal es contraria a la del partido, si maltrata a sus compañeros, si es un vago que no trabaja, no dan una sola razón. Simplemente deciden en ese despacho que hay que cesarle fulminantemente como portavoz y como concejal de ese partido", ha cargado contra la dirección de su antiguo partido.