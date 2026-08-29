Antonio Mingote, Alfonso Ussía y Pedro Muñoz Seca tendrán un homenaje en bronce frente a Teatros del Canal

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MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha formalizado el contrato para la realización de un conjunto escultórico en bronce dedicado a Antonio Mingote, Alfonso Ussía y Pedro Muñoz Seca, una obra que se instalará frente al edificio de Teatros del Canal, en la calle Cea Bermúdez, y que pasará a formar parte de la colección estable del Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M).

El contrato, consultado por Europa Press, fue adjudicado a la artista Alicia García Huertas y asciende a 251.791,10 euros, IVA incluido, según consta en el Portal de Contratación Pública regional. El conjunto consistirá en tres figuras de bulto redondo y tamaño natural, dispuestas en unas estructuras escenográficas concebidas para rendir homenaje a los tres escritores.

Según la documentación técnica del expediente, la pieza estará compuesta por tres esculturas originales e inéditas realizadas en bronce mediante fundición a la cera perdida. Las figuras se integrarán en una composición creativa que permitirá su visión desde distintos ángulos.

Los pliegos precisan que las esculturas, que formarán parte del proyecto 'Madrid en Bronce' de la Comunidad de Madrid, se instalarán frente a Teatros del Canal y que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte decidirá el emplazamiento exacto, con la colaboración de la autora.

En el plano técnico, las esculturas se realizarán con una aleación de bronce de alta calidad, con un 94% de cobre. El peso aproximado de las tres figuras será de unos 800 kilos, mientras que el conjunto completo, incluidas las estructuras, tendrá unas dimensiones aproximadas de 2,50 metros de altura por 3,50 metros de anchura y profundidad.

El expediente se ha tramitado por procedimiento negociado sin publicidad, una fórmula prevista en la Ley de Contratos del Sector Público para determinados supuestos, entre ellos la creación de obras de arte únicas. El Ejecutivo autonómico prevé en la documentación consultada por Europa Press que la instalación estará concluida en diciembre de 2026.

MINGOTE, USSÍA Y MUÑOZ SECA

Antonio Mingote Barrachina (Sitges, 1919-Madrid, 2012) fue uno de los grandes nombres del humor gráfico español. Colaborador histórico de ABC, dibujante, escritor y académico de la Real Academia Española, fue elegido miembro de la institución en 1987 y ocupó la silla 'r'.

Alfonso de Ussía Muñoz-Seca (Madrid, 1948-2025) fue escritor, periodista y columnista. Comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y desarrolló una amplia trayectoria en prensa, radio y televisión. Publicó más de 40 libros y creó personajes humorísticos como Floro Recatado y el marqués de Sotoancho. La Comunidad de Madrid le concedió el Premio de Cultura 2025 en la categoría de Literatura.

Pedro Muñoz Seca (El Puerto de Santa María, Cádiz, 1879-Paracuellos del Jarama, Madrid, 1936) está considerado una de las figuras destacadas del teatro cómico del primer tercio del siglo XX. Su nombre está especialmente asociado al astracán o astracanada, género teatral basado en el humor disparatado, los juegos de palabras y la parodia, y alcanzó gran popularidad con obras como 'La venganza de Don Mendo'.