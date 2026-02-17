Aprobada una moción en Alcalá para prohibir el acceso a dependencias municipales con el niqab y el burka

Archivo - Pleno el Ayuntamiento de Alcalá de Henares - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado este martes una moción presentada por Vox que pedía prohibir la entrada a dependencias municipales cuando se oculte el rostro de forma integral, como pasa con prendas como el niqab o burka.

La iniciativa ha salido adelante con el visto bueno del Gobierno municipal presidido por la alcaldesa, Judith Piquet (PP), enmarcada en las competencias de los ayuntamientos para "regular el funcionamiento interno de sus instalaciones y garantizar la seguridad jurídica y administrativa en los servicios públicos", según han destacado a Europa Press fuentes municipales.

La regulación marca que para el acceso a las dependencias municipales debe de ser posible identificar visualmente le rostro cuando resulte necesario para saber su identidad, por prevención de suplantaciones, protección de datos personales y seguridad de usuarios y empleados públicos.

El acuerdo aprobado no hace referencia a ninguna confesión concreta ni se fundamenta en consideraciones ideológicas o culturales, sino en la imposibilidad de permitir el acceso cuando se produzca una ocultación integral o sustancial del rostro, con independencia del origen o significado de la prenda utilizada. Quedan excluidos de esta regulación los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, de salud pública o por exigencias de seguridad laboral.

La medida se limita a las dependencias municipales, sin extenderse en ningún caso a la vía pública, donde el Ayuntamiento carece de competencias para imponer restricciones generales de vestimenta.

El acuerdo se ampara en los artículos 10.1, 14 y 103.1 de la Constitución Española, así como en los artículos 25.2 y 84 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que reconocen las potestades municipales en materia de autoorganización, seguridad y gestión de instalaciones públicas.

Desde el Gobierno municipal han subrayado que la norma deberá desarrollarse mediante un reglamento o norma interna que redactarán los servicios jurídicos municipales.

Asimismo, ha afirmado que la regulación responde a criterios de objetividad y neutralidad administrativa, y que su finalidad es "garantizar el normal desenvolvimiento del servicio público, la igualdad en el acceso y la seguridad jurídica en los trámites presenciales". El texto aprobado será objeto de la correspondiente publicidad en los accesos y dependencias municipales.

"Con esta medida, el Gobierno municipal reafirma su compromiso con la seguridad, la convivencia y el correcto funcionamiento de las instituciones locales al servicio de todos los vecinos de Alcalá de Henares", ha trasladado.