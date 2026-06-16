Aprobados los Presupuestos de Leganés después de que la oposición no presentase alternativa a la cuestión de confianza

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco - AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos del Ayuntamiento de Leganés han quedado aprobados automáticamente después de que haya expirado el plazo de un mes con el que contaban los grupos de la oposición (PSOE, Más Madrid, Podemos-IU AV y Vox) para presentar una moción de censura con un candidato alternativo, tras no apoyar el pasado 15 de mayo la cuestión de confianza a la que se sometió el alcalde, Miguel Ángel Recuenco, para aprobar las cuentas.

Se trata de un Presupuesto de 228.702.043 euros que incluye inversiones para fortalecer la plantilla municipal, especialmente en Policía Local para mejorar la Seguridad Ciudadana; renovaciones necesarias en el mobiliario, alumbrado e infraestructuras básicas del municipio; y que quiere proyectar "el Leganés del futuro" con el nuevo barrio 'Puerta de Madrid' y sus cerca de 4.000 viviendas, ha señalado el Consistorio en un comunicado.

Recuenco ha manifestado que, igual que el año pasado, los grupos de la oposición les han hecho "perder otro mes más al Ayuntamiento, al equipo de Gobierno y, lo más importante, a todos los vecinos de Leganés para poder ejecutar inversiones para mejorar la ciudad".

"Se niegan a negociar, se niegan a aportar propuestas, se niegan a abstenerse para que los Presupuestos hubieran podido salir adelante en el Pleno... A lo único que no se niegan es a hacer una pinza PSOE, Vox, Más Madrid y Podemos con el objetivo de bloquear Leganés sólo por fines partidistas", ha reprochado, algo que asegura que no va a permitir como alcalde.

El alcalde ha destacado que el Presupuesto del año pasado permitió realizar acciones que eran necesarias en la ciudad y este nuevo Presupuesto "permitirá hacer transformación y mirar al futuro".

Una de las partidas más destacadas es la que se destinará a nuevas inversiones, con más de 40 millones de euros para seguir mejorando la ciudad y proyectar el Leganés del futuro principalmente en materia de vivienda.

En este sentido, se trabaja para poner en marcha el nuevo barrio 'Puerta de Madrid', proyecto para el que se destinarán cinco millones de euros y que contará con unas 4.000 viviendas, de las cuales el 60% (unas 2.400) serán de protección pública.

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y SEGURIDAD VIAL

Dentro de estas inversiones, se adquirirán más instrumentos para la Escuela de Música Municipal Manuel Rodríguez Sales; nuevos camiones para la recogida de basuras (RSU); se reformará el edificio de Juan Muñoz de Servicios Sociales; se mejorarán los medios y el material de las Escuelas Infantiles, el contrato de Parques y Jardines de la Delegación de Medioambiente; y se dotará de más medios y equipos a Policía Local, Protección Civil y la Delegación de Mayores.

Otra de las delegaciones que contará con una mayor inversión es la Concejalía de Obras, con casi 27 millones de euros para acometer una serie de renovaciones necesarias en todas las infraestructuras básicas del municipio: rehabilitación de fuentes ornamentales, nuevos bancos para la vía pública, acondicionamiento de zonas interbloques de las calles Hernán Cortés, Pedro Valdivia y Pedro Mendoza o la renovación del alumbrado exterior en el barrio de San Nicasio.

Y en una apuesta por mejorar la seguridad vial se rehabilitarán los pasos de peatones y se modernizará la señalización horizontal. Además, se llevará a cabo un proyecto muy demandado como la rehabilitación de la Ermita de Polvoranca; la climatización de las Escuelas Infantiles y centros municipales; el acondicionamiento integral del Pabellón Europa; la reforma de los campos de fútbol de El Carrascal, su iluminación y la pista de petanca, con un espacio para el club; y el proyecto de acondicionamiento de las pistas de pádel de los pabellones Europa, Olimpia y La Fortuna.

En materia de Recursos Humanos, se han incorporado más de 125 empleados públicos: maestras para Escuelas Infantiles, docentes para la Escuela de Música, psicólogos especialistas en violencia de género, arquitectos, ingenieros, letrados, técnicos de administración general, técnicos de gestión, trabajadores sociales, se ha completado por primera vez la plantilla del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA). Además, en la actualidad se están tramitando 40 nuevas incorporaciones.

La Delegación de RRHH contará con más de siete millones de euros de crédito para fortalecer la plantilla, principalmente en materia de Seguridad Ciudadana, con la incorporación de 30 nuevos agentes de Policías Local.

Pero también mejorará la digitalización, con más programadores informáticos; la gestión, con más administrativos y técnicos; los Servicios Sociales, con nuevos educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales; o la Cultura, con más personal para Archivos y Bibliotecas... En total, 77 plazas más que se incorporarán a lo largo de este mandato.

El equipo de Gobierno también quiere fomentar la implicación de los ciudadanos en la gestión municipal y, para ello, se incorpora una partida de 300.000 para Presupuestos Participativos, con los que los vecinos puedan decidir proyectos para mejorar la ciudad.

La Delegación de Asuntos Sociales recibirá un incremento de 400.000 euros que se traducirán en un refuerzo del contrato del servicio de Ayuda a Domicilio y el de Teleasistencia para personas mayores; la ejecución del Plan de Prevención del Suicidio; y del Plan de Inclusión Social de población gitana; tarjetas de alimentos que se consumirán en comercios de proximidad; y en poner en marcha el servicio del Centro de Emergencia para personas sin hogar.

En el área de Nuevas Tecnologías se dedicarán 250.000 euros para mejorar los sistemas informáticos de la administración digital; en la Delegación de Salud se invertirán casi 100.000 euros para cubrir la demanda de asesoría psicológica y crear un nuevo programa de prevención de las ITS; y aumenta en 230.000 euros la partida en Mayores con más actividades y servicios como campamentos de verano, viajes, eventos en los Centros de Mayores, y se invertirán otros 100.000 euros en mobiliario y la adquisición de billares.

Por último, también se incrementa la partida de la Delegación de Festejos para asumir el aumento del coste de suministros, atender nuevos contratos necesarios para desarrollar las Fiestas (baños químicos, carpas, elementos de producción...), el encarecimiento de las contrataciones artísticas y para reforzar las subvenciones a entidades.