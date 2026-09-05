Aranjuez revive este sábado el motín de 1808 que marcó el fin del reinado de Carlos IV

Las Fiestas del Motín de Aranjuez, celebradas durante la primera semana de septiembre, están declaradas de Interés Turístico Internacional - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aranjuez celebra este sábado la XLIII Escenificación del motín que hizo caer a Manuel Godoy, una recreación en la que más de 170 vecinos representan los acontecimientos que en marzo de 1808 provocaron la abdicación de Carlos IV en favor de Fernando VII, uno de los episodios que precedieron a la Guerra de la Independencia.

Las fiestas, declaradas de Interés Turístico Internacional, trasladarán a vecinos y visitantes a la España de comienzos del siglo XIX con una recreación que tendrá como principales escenarios el entorno del Palacio Real y la Plaza de Parejas, donde se representará la crónica de los acontecimientos que tuvieron lugar entre el 17 y el 19 de marzo de 1808.

Según recoge la página web municipal, uno de los momentos centrales será el Asalto a la Casa de Godoy, en el que los vecinos, ataviados de época y acompañados por tambores y antorchas, recrearán la búsqueda del entonces valido de Carlos IV. La escenificación culminará con la captura de Godoy y un espectáculo de fuegos artificiales.

La segunda gran representación tendrá lugar en la Plaza de Parejas, una explanada de más de 7.000 metros cuadrados situada frente al Palacio Real. Allí, más de 170 vecinos darán vida a los protagonistas de los acontecimientos narrados por Benito Pérez Galdós en sus 'Episodios Nacionales', desde las intrigas de la corte hasta la abdicación de Carlos IV y la llegada al trono de Fernando VII.

La recreación constituye el eje de unas fiestas que cada septiembre convierten el Real Sitio y Villa de Aranjuez en un escenario histórico y que fueron declaradas de Interés Turístico Internacional en 2014.

UN LEVANTAMIENTO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DE ESPAÑA

Según relata el Ayuntamiento, el Motín de Aranjuez tuvo lugar durante la noche del 17 al 18 de marzo de 1808, en un contexto de profunda crisis política y social. El creciente rechazo hacia Manuel Godoy se mezcló con las tensiones dentro de la familia real y con el avance de las tropas francesas por territorio español.

El origen inmediato de la crisis estuvo relacionado con la política exterior de Godoy y, especialmente, con el Tratado de Fontainebleau de 1807, que permitió la entrada de tropas francesas en España con el pretexto de invadir Portugal, aliado de Inglaterra.

A medida que las tropas de Napoleón avanzaron por la Península, aumentó el temor de que el objetivo real fuera la propia España. La familia real se trasladó entonces a Aranjuez, mientras crecían los rumores sobre una posible huida hacia Andalucía y posteriormente hacia las colonias americanas.

En ese ambiente, los partidarios del entonces Príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, alentaron el descontento contra Godoy. Durante el motín, una multitud asaltó su residencia en Aranjuez en busca del ministro, que finalmente fue localizado y trasladado a un cuartel.

Carlos IV terminó despojando a Godoy de sus poderes y, ante la presión de los acontecimientos, abdicó en favor de Fernando VII. Sin embargo, el cambio de monarca duraría poco. La llegada de las tropas francesas y las posteriores Abdicaciones de Bayona desembocarían en la imposición de José Bonaparte como rey y, finalmente, en el inicio de la Guerra de la Independencia.