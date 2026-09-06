El árbol que acompañó al Papa León XIV durante su visita a Cedia echa nuevas raíces en el jardín de la sede de Cáritas. - CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El árbol que acompañó al Papa León XIV durante su visita al centro Cedia 24 horas de Cáritas Madrid el pasado 6 de junio ha echado nuevas raíces en el jardín de la sede de la organización, después de ser trasplantado tras la visita.

Durante el encuentro con el Pontífice, las ramas del árbol se llenaron de fechas, nombres propios, deseos, oraciones y mensajes de esperanza escritos por las personas que participaron en la jornada. Cada flor, cada palabra, llevaba detrás una historia.

Ahora, aquellos mensajes permanecen en el árbol mientras continúa creciendo junto a la sede de Cáritas Madrid y el Centro de Tratamiento de Adicciones, ha señalado la organización en un comunicado.

"Para nosotros tener este árbol aquí en Cáritas Madrid tiene un doble valor y un doble significado", ha destacado a Europa Press la portavoz de Cáritas Madrid, María Ángeles Altozano, quien ha puesto en valor que el Papa acudiera a acompañar a "las personas más frágiles".

Al hilo, Altozano ha señalado que, por un lado, el árbol representa el recuerdo de una visita "especial e histórica", ya que la presencia de León XIV en uno de los centros de Cáritas Madrid "no había ocurrido nunca".

Y por otro lado, subraya que el árbol también tiene un significado "simbólico". "De este árbol colgaron mensajes de esperanza, oraciones, peticiones y ahora sus raíces están aquí y las raíces están muy vinculadas con la labor de Cáritas Madrid", ha puntualizado.

Considera que la labor de la organización es ser precisamente aquello que "te ata a la tierra cuando la vida se vuelve más frágil y más vulnerable" y ha relacionado esas raíces con "esa mirada, ese acompañamiento, ese abrazo" que representa la labor de la organización con las familias que acuden a ella.

El árbol se convierte así en el recuerdo de aquella jornada y, al mismo tiempo, en un elemento permanente en un lugar donde Cáritas desarrolla su labor de acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

Sus raíces crecen ahora junto a espacios donde cada día se acompañan procesos de vida marcados por "la vulnerabilidad, pero también por el deseo de comenzar de nuevo".

Entre oficinas, trabajadores, voluntarios y personas que buscan recuperar su autonomía, el árbol mantiene así los mensajes que recibió durante aquella jornada.

León XIV visitó, durante el primer día de su viaje de cuatro días a la capital, el Cedia 24 horas, un centro de Cáritas Madrid para personas sin hogar ubicado en el barrio de Lucero.