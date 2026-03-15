La Archidiócesis de Madrid lanza una plataforma para acoger a peregrinos durante la visita del Papa: "Hay ganas"

Archivo - El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. Con esta ceremonia se marca el inicio del ministerio petrino del estadouniden - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Madrid ha lanzado una plataforma dirigida a parroquias y entidades que quieran acoger y hospedar a peregrinos durante la visita del Papa León XIV a la ciudad de Madrid, que tendrá lugar el próximo mes de junio.

"Hay unas ganas de que venga el Papa. Su visita nos confirma la fe y nos da esa cercanía. Hay un deseo hacerlo bien", ha detallado Gabriel Benedicto, párroco de Virgen de la Paloma y vicario territorial de la institución en declaraciones a Europa Press.

Tras el anuncio oficial de la llegada del Papa a España, las parroquias madrileñas ya están pidiendo conocer cómo se gestionará la acogida de peregrinos. Por ello, la Diócesis ha puesto en marcha una página web (madrid.conelpapa.es) para registrar a los voluntarios.

En concreto, desde esta semana las parroquias y entidades religiosas pueden inscribirse en la plataforma. A partir del 17 de marzo habrá un registro para ofrecer acogida (camas y duchas) y el día 24 se pondrá en marcha el registro para voluntarios (eventos y staff). El 6 de abril se realizará el resto de inscripciones para celebraciones y solicitar acogida.

Tal y como ha detallado Benedicto, más allá de la logística, hay que preparar los espacios de descanso, de escucha y de acogida. "Desconocemos la programación de la visita, pero era necesario este sistema para que las personas estén tranquilas", ha asegurado..

Previsiblemente, la acogida tendrá lugar en parroquias, colegios religiosos e instituciones, pero si es necesario, pedirán ayuda a Diócesis vecinas, como Alcorcón o Coslada. Además, colegios, instituciones y empresas ya están ofreciendo su apoyo para el viaje.

"Hace muchos años que no teníamos una visita del Papa", ha recordado el vicario territorial. El último viaje a España fue el que realizó Benedicto XVI en agosto de 2011 para presidir la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Madrid.

El Arzobispado de Madrid ya ha enviado una carta a párrocos y responsables de la acogida y alojamiento para agradecer su disponibilidad por "abrir puertas y sus corazones a todos los peregrinos" que acudan en junio a ver al Papa León XIV.