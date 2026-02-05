Arganda ofrece la Ciudad del Rock para acoger Madrilucía tras el rechazo del Consistorio de Getafe

Madrilucía traslada a Madrid el espíritu de la Feria de Abril del 9 de mayo al 7 de junio - IBERDROLA MUSIC

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha ofrecido el recinto de la Ciudad del Rock, con capacidad para albergar casi a 100.000 personas, para acoger el festival Madrilucía 2026 tras el rechazo mostrado por el Consistorio de Getafe ante las posibles afecciones que puedan producirse en el municipio, en concreto en el entorno del espacio Iberdrola Music, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde.

La feria será un evento diseñado para "atraer la tradición y el espíritu de la Feria de Abril de Sevilla a la región madrileña" a lo largo de aproximadamente 20 días y para el que la Ciudad del Rock de Arganda se postula como candidata para alojar las más de 400 casetas y zonas temáticas estimadas, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

"No concebimos un lugar mejor en toda la Comunidad de Madrid que la Ciudad del Rock para impulsar el inmenso legado de la cultura y las grandes ferias andaluzas", ha destacado el alcalde de Arganda, Alberto Escribano.