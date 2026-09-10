Arranca el Debate sobre el Estado de la Región recordando a dos exdiputados y la última víctima de violencia de género

Archivo - Minuto de silencio en la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Debate sobre el Estado de la Región ha arrancado su primera sesión de este jueves con tres minutos de silencio en recuerdo de la última víctima de la violencia de género en la región y por dos exdiputados de la Cámara fallecidos, Luis de Velasco y el que también fuera el primer presidente de la Asamblea, Ramón Espinar Gallego.

Concretamente se trata de la mujer de 30 años que fue quemada en si vivienda en Sevilla la Nueva en febrero y que falleció finalmente el pasado 17 de julio a raíz de las heridas sufridas.

Con este homenaje arranca un pleno que consta de dos días. El primero, este jueves, está centrado únicamente en la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, quien hará balance de estos tres años de legislatura y perfilará la acción política de este último año antes de los comicios autonómicos de 2027.

Entre los anuncios que ya han trascendido se encuentran la apertura de la Línea 6 de Metro durante 24 horas los fines de semana y la ampliación del suburbano a Móstoles, Leganés y Las Tablas. También el impulso de 3.000 nuevas viviendas de alquiler asequible o la ampliación hasta los35 de las ayudas por nacimiento para aquellas madres que tengan un tercer hijo.

La segunda jornada, el viernes, comenzará a las 10 horas con el turno de intervenciones de los portavoces de los Grupos Parlamentarios, comenzando por los grupos de la oposición de mayor a menor representación en la Cámara y por un tiempo máximo de 30 minutos.

La presidenta podrá responder de manera individual (máximo de 45 minutos por grupo) o global (máximo de 90 minutos). A continuación, los Grupos Parlamentarios dispondrán de 15 minutos de réplica, mientras que la presidenta realizará su intervención final (15 minutos si contestase de forma individual a cada grupo o 30 minutos si lo hiciese de manera colectiva).