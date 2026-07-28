Arranca la instalación de jardines verticales en Ventas, los segundos de la M-30, listos a primeros de año

Imagen de cómo quedarán los jardines verticales en Ventas, los segundos de la M-30, listos a primeros de año - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La instalación de jardines verticales en la M-30, a la altura de Ventas, a lo largo de 400 metros ha comenzado esta madrugada para estar lista a principios de 2027, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Serán los segundos de la vía de circunvalación después de los de avenida de la Ilustración. La actuación permitirá incorporar una nueva infraestructura verde en el arco con mayor intensidad de tráfico de la ciudad, entre los puntos kilométricos 5+900 y 6+300, en un tramo con seis carriles por sentido.

Con una inversión de 5,3 millones de euros, los trabajos se extenderán hasta principios de 2027 y se desarrollarán preferentemente en horario nocturno para minimizar su impacto en la circulación. La intervención permitirá crear una superficie vegetal de 2.834 metros cuadrados a lo largo de 400 metros, mejorando tanto la integración paisajística de este entorno como sus condiciones ambientales.

NO HABRÁ PANELES ABATIBLES COMO LOS DE LA AVENIDA DE LA ILUSTRACIÓN

El proyecto contempla el cubrimiento vegetal de los laterales de las rampas de acceso que salvan el desnivel entre la M-30 y la calle de Alcalá, así como de los estribos del puente. Los jardines se instalarán en el espacio comprendido entre el cerramiento actual de las rampas y la barrera de seguridad de los carriles derechos, además de bajo el voladizo del tablero de las rampas y del puente.

A diferencia de los jardines verticales de la avenida de la Ilustración, en este caso no será necesario instalar paneles abatibles ya que la vegetación se fijará sobre el cerramiento existente de módulos de hormigón prefabricado, accesible desde las galerías interiores.

El sistema incorporará un mecanismo de riego automatizado con agua regenerada del Canal de Isabel II, optimizado mediante control telemático. Adicionalmente se instalará un colector de recogida de excedentes y una estación meteorológica que permitirá ajustar su funcionamiento atendiendo a las condiciones climáticas.

La fachada ajardinada estará compuesta por módulos con capacidad para 36 plantas, diseñados para cultivos semi-hidropónicos y fijados sobre una estructura metálica que garantizará su estabilidad.

El conjunto contará con un depósito principal de 65.000 litros que permitirá mantener el riego durante tres días en caso de fallo de suministro. Los jardines dispondrán de un sistema de monitorización sensórica que medirá parámetros como la humedad del sustrato, la evaporación o la temperatura con gestión centralizada.

UNA TREINTENA DE ESPECIES MEDITERRÁNEAS

La plantación incluirá más de una treintena de especies mediterráneas seleccionadas por su resistencia a la sequía y su floración, adaptadas a las distintas condiciones de soleamiento y orientación.

Más allá de su valor ornamental, estas especies actuarán como un filtro activo de contaminantes, con capacidad para fijar partículas en suspensión y absorber compuestos como hidrocarburos y óxidos de nitrógeno.

La actuación se desarrollará junto a Parque Ventas, el proyecto de transformación urbana que generará un nuevo espacio de 16.370 metros cuadrados sobre la M-30 y permitirá conectar peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

Los de Ventas serán los segundos jardines verticales que se instalan en la M-30 tras los de la avenida de la Ilustración, puestos en marcha en 2023 con una superficie de 3.250 metros cuadrados.

A ellos se sumarán próximamente unos terceros jardines verticales, de 750, en el puente de Vallecas como parte del proyecto Vallecas Abierto. Los tres jardines verticales sumarán una superficie vegetal superior a los 6.500 metros cuadrados.