Arranca el Mad Cool Festival con refuerzos en L3 y lanzaderas de Metro, Cercanías y EMT de madrugada a Atocha y Sol

Archivo - Archivo.-Ambiente de Mad Cool 2025 en el recinto Iberdrola Music - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mad Cool Festival arranca este miércoles una nueva edición en el Iberdrola Music, ubicado en el distrito de Villaverde, con un cartel que contempla a más de 70 artistas hasta el sábado día 11 y una previsión de alrededor de 57.000 asistentes diarios.

Para garantizar la movilidad y seguridad durante la celebración de los conciertos, se ha establecido un plan especial de movilidad, con refuerzos en Metro, Cercanías y autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para llegar hasta el recinto y servicios lanzadera para el regreso.

La apertura del recinto se realizará a las 18.00 horas y el cierre se extenderá una hora para evitar las aglomeraciones. En concreto, el horario será de 18.30 a 0.30 horas el miércoles; de 18.30 a 02.00 horas el jueves y el viernes, y de 18.40 hasta las 02.00 horas el sábado día 11.

Como consecuencia del desarrollo del festival, se producirán cortes de tráfico que afectan a la glorieta bajo la carretera M-45 que conecta Villaverde Alto y Getafe, con cierre total al tráfico del acceso desde Getafe a la M-45 Este, desde la M-45 Este hacia la avenida Real de Pinto y del acceso al cambio de sentido en la entrada desde M-45 Oeste por Getafe.

Las previsiones iniciales apuntan que los vehículos sí puedan circular por la salida desde la avenida Real de Pinto hacia la M-45 Oeste, la entrada desde la M-45 Oeste hacia Getafe (sin rodear la rotonda) y la salida desde Getafe a la M-45 rodeando la rotonda (carril interior) y saliendo por la M-45 Oeste.

Además, en determinados horarios y días se podrán producir cortes en algunas vías como Laguna Dalga --entre avenida Real de Pinto y calle San Erasmo y entre calle San Erasmo y calle San Eustaquio--; Laguna de Cameros; San Eustaquio --entre calle San Norberto y calle Resina--; Laguna del Marquesado --entre calle San Erasmo y la avenida Real de Pinto--; Resina --entre calle San Erasmo y avenida Real de Pinto--; Avenida Real de Pinto --entre glorieta de Lozares y M-45--; Valle de Tobalina --entre glorieta de Lozares y calle de la Acebeda--; Calle de la Acebeda --entre calle Domingo Párraga y calle El Berrueco--.

Desde el Ayuntamiento de la capital se aconseja evitar el uso del vehículo privado y acudir al evento en transporte público, con paradas cercanas al Iberdrola Music. En el caso de Metro están próximas las estaciones de Villaverde Alto (línea 3) y Los Espartales (línea 12) de Metro, mientras que en el de Cercanías, las estaciones más próximas son las de Villaverde Alto (líneas C4a, C4b y C5) y San Cristóbal Industrial (línea C3) de Cercanías.

También cuentan con paradas próximas al recinto las líneas 22, 79, T41 y N14 de EMT y las líneas interurbanas 428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 488, N805 y N807. Igualmente, se dispone de dos estaciones de BiciMad ubicadas en la calle Domingo Párraga, 38 y en la calle Transversal Sexta.

TRANSPORTE PÚBLICO

Para facilitar el acceso y abandono de los participantes en el evento, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) pone en marcha un dispositivo especial que contempla servicios lanzadera de Metro, Cercanías y autobuses de la EMT hasta las 03.30 horas.

En el caso del suburbano, se reforzará el servicios en la Línea 3 de Metro (El Casar-Moncloa) entre las 00.30 y las 01.30 horas durante estas cuatro jornadas. Además, se habilitará un servicio especial lanzadera entre Villaverde Alto y Sol desde las 01.30 hasta las 03.00 horas el miércoles, y hasta las 03.30 horas de jueves a sábado, con paradas intermedias en Legazpi y Embajadores y frecuencias de entre 7 y 20 minutos.

Por su parte, la EMT pondrá en marcha un servicio especial de autobuses lanzadera entre Villaverde Alto y Atocha, con parada en Legazpi. Funcionará desde las 00.30 hasta las 02.00 horas el miércoles y entre las 01.30 y las 03.30 horas de jueves a sábado, con frecuencias de entre 5 y 10 minutos.

Asimismo, Cercanías Renfe establecerá un servicio lanzadera entre Villaverde Alto y Atocha, sin paradas intermedias, en el mismo horario y con frecuencias de entre 15 y 30 minutos.

Durante el día, para facilitar el acceso al recinto, la EMT mantendrá operativas las líneas 22, 79, T41 (viernes) y la nocturna N14, que conecta Cibeles con Villaverde Alto. Además, la red de autobuses interurbanos reforzará las líneas 428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 488, N805 y N807, así como las líneas urbanas 2, 3 y 4 de Getafe. Otras líneas, por su parte, podrán ver variado su recorrido.

ACCESOS PEATONALES

El acceso principal para el público estará situado en calle Laguna Dalga, frente a los números 36-38, a la altura de la calle Laguna de Cameros. Además, se habilitarán además dos accesos secundarios en la misma vía, a cada lado del acceso principal.

Así, habrá un acceso reservado a personas con entradas de acceso preferente, personas con movilidad reducida (PMR) y prensa en la calle Laguna Dalga, en las inmediaciones de la avenida Real de Pinto, y otro para el público de cambio de pulseras, que se localizará en la calle Laguna Dalga, números 32-34, en las cercanías de la calle San Erasmo.

Los itinerarios peatonales de llegada al recinto desde los distintos modos de transporte convergerán en Laguna Dalga, de modo que las personas procedentes de la estación de Metro y Cercanías de Villaverde Alto podrán acceder por las calles Valle de Tobalina, avenida Real de Pinto y Laguna Dalga, con alternativas por Laguna del Marquesado, Laguna de Cameros y San Erasmo en función del acceso al que se dirijan. Por su lado, quienes lleguen desde la estación de Cercanías de San Cristóbal Industrial deberán tomar la citada calle Laguna Dalga.

A la finalización del concierto, los itinerarios peatonales de salida hacia el transporte público se distribuirán igualmente desde Laguna Dalga, de forma que el público que se dirija a la estación de Metro y Cercanías de Villaverde Alto deberá utilizar las calles Laguna Dalga, avenida Real de Pinto y Domingo Párraga. En función de la salida del mismo, también podrán hacerlo por San Erasmo, Laguna del Marquesado o Laguna de Cameros.

En el caso de las personas que opten por la estación de Cercanías de San Cristóbal Industrial, deberán tomar de nuevo la calle Laguna Dalga como vía de salida.

En la zona se dispondrá de una zona de espera de taxis ubicada en la calle San Eustaquio, entre San Norberto y la calle Resina, situándose la cabeza de la zona de espera en las inmediaciones de la calle Resina. Por su lado, en el caso de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), la localización del servicio y la zona de recogida de viajeros se realizará en la calle Valle Tobalina, en la confluencia con la calle San Ezequiel.

Igualmente, habrá también una zona de servicio de Kiss & Ride de vehículos privados en la calle Acebeda, en la confluencia con la calle San Ezequiel, para subida/bajada rápida de viajeros.