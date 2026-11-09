Arranca el montaje del árbol de Navidad en Sol para estar a tiempo para el encendido de las luces del día 21 - EUROPA PRESS

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha arrancado este lunes, día de su patrona, la Virgen de la Almudena, el montaje del árbol de Navidad que tradicionalmente se instala en la Puerta del Sol, un montaje que permitirá llegar a tiempo al encendido navideño, previsto para el 21 de noviembre.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba días atrás que madrileños y turistas podrían ver el arraque de la instalación este lunes, una vez despejada la plaza tras el desmantelamiento de la acampada por la vivienda.

El regidor confirmaba a la ciudadanía que el árbol de Sol "llegará al encendido de luces navideñas del 21 de noviembre". Será, como anticipó, con un "espectáculo que merecerá mucho la pena".

El Consistorio está preparando un espectáculo que "congregará a miles y miles de madrileños para una fecha que ya se ha convertido en un evento emblemático dentro del calendario de la ciudad de Madrid como es el encendido de las luces navideñas".

ÁRBOL EN CIBELES

Madrid encenderá su Navidad como un árbol en Cibeles, con el edificio del Ayuntamiento iluminado, y un guiño al año Xacobeo en Atocha, a sumar los hasta 164 kilómetros de cadenetas instaladas, tanto como ir y volver a Segovia.

El contrato aprobado alcanza los 5,9 millones de euros para la instalación, conservación y desmontaje del alumbrado navideño, que se extenderá hasta el día de Reyes. La iluminación navideña de este año se sitúa en el entorno de los 7,3 millones de euros y llegará a a más de 250 emplazamientos de la ciudad en los 21 distritos.

GASTO DERIVADO DEL CONSUMO ENERGÉTICO A ASUMIR POR LA ADJUDICATARIA

El alumbrado será respetuoso con la sostenibilidad ambiental, con más de 14 millones de bombillas led priorizando un mayor ahorro energético y la disminución de la contaminación lumínica en los nuevos diseños. Como en los últimos años, el acuerdo establece que el gasto derivado del consumo energético será asumido por la empresa adjudicataria.

Por tercer año consecutivo, el alumbrado contará con luces diseñadas por niños de primero y segundo de Primaria que se presentaron al concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento, un certamen cuyas propuestas ganadoras están ya siendo transformadas en luces de Navidad.

Y, como en años anteriores, se contará con propuestas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio a los que se sumarán nuevas incorporaciones gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

MÁS DE 130 CEREZOS Y 7.458 CADENETAS

Las calles de la capital se engalanarán con 131 cerezos y 7.458 cadenetas, que suman una longitud de 164 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Segovia y volver. A ellos se sumarán 14 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños.

Durante la campaña de Navidad 2025-2026, desde el día del encendido hasta el día de Reyes, se generó un retorno estimado de 4.109,4 millones de euros en la ciudad de Madrid, con un gasto diario medio de 89,3 millones de euros, según un informe realizado por la Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Madrid.