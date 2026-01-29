Arranca el proceso para designar nuevo rector en la UAH: las candidaturas se presentarán entre el 9 y 12 de febrero

Universidad de Alcalá de Henares. - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

La Universidad de Alcalá de Henares (UAH) ha iniciado oficialmente el proceso electoral para designar a la persona que regirá la institución durante los próximos seis años, cuyas candidaturas se presentarán entre el 9 y 12 de febrero.

Las votaciones están previstas para los días 3 y 10 de marzo (1ª y 2ª vuelta, respectivamente), según el calendario electoral aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno de la UAH. Los candidatos podrán desarrollar su campaña electoral del 19 al 27 de febrero.

El próximo rector será elegido mediante voto ponderado de los diferentes colectivos que componen la comunidad universitaria. Por ejemplo, el personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y profesorado permanente laboral o contratado doctor cuenta con un porcentaje del 51%.

Para profesorado no doctor con vinculación permanente a la Universidad profesorado contratado sin vinculación permanente a la Universidad, doctor y no doctor, incluido el interino, el porcentaje se sitúa en el 12%; ayudantes, becarios/as y personal contratado para investigación en el 2%; estudiantes en el 25%; y personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) en el 10%.