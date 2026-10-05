Arranca la vacunación contra la gripe para mayores de 60 y niños de 6 meses a 7 años con 1,79 millones de dosis

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MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación contra la gripe 2026/2027 ha arrancado este lunes para los mayores de 60 años y los niños de 6 meses a 7 años de edad (más allá de los menores de 6 a 59 meses de la pasada temporada) con 1,7 millones de dosis previstas, 190.000 más que en la temporada previa. Además, los mayores de 70 años pueden recibir ya la inmunización conjunta frente al Covid.

La viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, ha presentado este lunes la campaña en el Centro de Salud La Cortes de la capital, que ha empezado con la inmunización de las personas más vulnerables durante las dos primeras semanas.

Como novedad en esta ocasión, se amplía a los niños de 5 a 7 años porque, según ha explicado Gutiérrez, "se ha visto que tienen una mayor incidencia y por tanto al proteger a estos niños no solo se les protege a ellos sino también a sus familias como pueden ser los abuelos, con lo cual es fundamental".

La campaña, que se mantendrá hasta el 31 de enero salvo que la situación epidemiológica lo requiera, continuará con el resto de grupos con indicación de vacunación. De esta forma, a partir del día 19 se extenderá al resto de grupos diana como embarazadas y enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal o diabetes, así como cuidadores de personas vulnerables o personas fumadoras.

Para esta campaña 2026-2027, desde la Dirección General de Salud Pública (DGSP) se han adquirido un total de 1.790.000 dosis de vacuna antigripal, lo que supone 190.000 más que el año pasado, con una inversión del Gobierno regional de más de 19 millones de euros.

De ellas, hay 1.117.000 de vacuna adyuvada, que se administrará a población de 60 y más años; 540.000 de inactivada estándar, destinadas a personas de entre 8 y 59 años con condiciones de riesgo y menores de entre 6 meses y dos años, y 130.000 de intranasal para los menores de entre 2 y 7 años.

Además, desde este mismo lunes también pueden recibir la vacuna de la gripe conjuntamente con la del Covid las personas mayores de 70 años, así como a la que tenga condiciones de riesgo. En este caso, las dosis están adaptadas a la subvariante XFG, siguiendo las recomendaciones nacionales e internacionales.

Para la temporada 2026-2027, el objetivo es alcanzar o superar una cobertura de vacunación del 75% en mayores de 60 años y más y en embarazadas, así como alcanzar una cobertura del 60% o más en personal sanitario o sociosanitario, y población infantil. En la temporada previa, se alcanzó una cobertura del 65% para los ciudadanos de 65 y más años, del 45% en el colectivo pediátrico y de 60% en mujeres embarazadas.

En declaraciones a los medios, la viceconsejera de Sanidad ha explicado que actualmente la región registra niveles de gripe "inferiores" a la temporada 2025/2026. La incidencia normalmente comienza a notarse a finales del mes de septiembre y se prevé que los picos de incidencia se registren a principios de noviembre, algo que "normalmente solía ser más tarde".

Raquel Gutiérrez, enfermera en el Centro de Salud Isla de Oza, ha explicado que ha sido una mañana de "gran afluencia" desde que ha arrancado la vacunación a las 9.30 horas y ha resaltado que "la gente está muy concienciada". "Los mayores están muy concienciados y los mayores que tienen nietos o los hijos que tienen niños pequeños están también muy concienciados y está viniendo una gran afluencia", ha apuntado.

En el caso de los niños, Leo, de cinco años, aguarda feliz su turno, con un buen recuerdo de una vacuna intranasal administrada en otras ocasiones "que sabía a fresa". En este caso, la enfermera ha recordado que la inmunización a niños está compuesta por virus vivos ateniados. "Todo paciente que sea inmunodeprimido, como los oncológicos, en tratamiento activo, tendrán que tener cuidado con esos niños porque es posible que estén exhalando virus vivos aunque sean atenuados", ha señalado.

También ha acudido este lunes María Jesús Rodríguez, de 72 años, que ha recibido la doble dosis, que ha recomendado a la gente aprovechar "este avance científico". En su caso, ha dicho, lleva años vacunándose, "desde que se popularizó", y "nunca" ha sufrido efectos secuendarios, aunque admite que se toma "un paracetamol" antes de recibir la inmunización.

CÓMO Y DÓNDE VACUNARSE

En esta campaña participarán aproximadamente 850 centros de salud y consultorios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), hospitales de la red pública y privada, Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc) del Ayuntamiento de Madrid, centros médicos privados acreditados, el centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid y otras instituciones como residencias de mayores o instituciones penitenciarias.

En el caso de la doble inmunización, se presta en los dispositivos de Atención Primaria, en el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid (calle General Oraá de la capital); hospitales públicos (pacientes con condiciones de riesgo) y el Hospital Enfermera Isabel Zendal; residencias de personas mayores; servicios de prevención de riesgos laborales de los recursos sanitarios, entre otros.

Para recibir este servicio gratuito en la red pública de Atención Primaria, hay que solicitar cita con el personal de Enfermería, con varias opciones: presencialmente, en el centro de salud; llamando a su teléfono e indicar la opción 3; en los quioscos digitales ubicados en estos mismos dispositivos, a través del botón vacuna antigripal; en las Apps Tarjeta Sanitaria Virtual y Cita Sanitaria, o en la web de la Comunidad de Madrid.

La Dirección General de Salud Pública ha elaborado materiales informativos que incluyen cartelería de la población diana y dípticos sobre la vacunación de la gripe en los niños de 6 meses a 7 años.

Este organismo recomienda, además, que se administre la vacuna a personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos en granjas o explotaciones avícolas o porcinas y también a aves silvestres. Se aconseja, asimismo, para los docentes de escuelas y centros de Educación Infantil y el personal de servicios públicos esenciales (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, miembros de Protección Civil, etc.).