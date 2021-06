Arranca la vacunación para personas de 40 a 49 años en hospitales públicos madrileños

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños con edades comprendidas entre los 40 y los 49 años han comenzado este miércoles a recibir la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 en los hospitales públicos de la región con "ilusión" y "muchas ganas", aunque con la mirada puesta en si la segunda dosis coincidirá con su periodo vacacional.

La Comunidad ha comenzado este proceso citando a los más de 466.000 madrileños nacidos entre los años 1975 y 1972 (de 46 a 49 años) para esta primera dosis con un mensaje SMS interactivo recibido este martes en el que se podía confirmar la cita o solicitar un cambio de fecha.

Una citación que ha sido acogida con "sorpresa" por sus destinatarios ante la rapidez del proceso, como ha explicado Montse Fernández, que este miércoles ha recibido la primera dosis de Pfizer en el Hospital Severo Ochoa de Leganés.

El centro hospitalario leganense tiene citados para vacunar a lo largo de este miércoles a 2.100 personas con edades comprendidas entre los 48 y los 49 años, aunque la previsión es que acudan finalmente unas 1.800 al un grupo poblacional activo laboralmente, según ha explicado a Europa Press Vanesa Guillén, enfermera responsable de la vacunación en este centro.

El Severo Ochoa, que vacunará a este grupo de edad de siete días a la semana en horario de mañana (de 8.30 a 14.30) y de tarde (15.30 a 21.30), tiene previsto inocular la primera dosis a unos 2.100 personas diarias.

En la cola, los cuarentañeros que ayer recibieron el SMS con la fecha y hora de la cita en el citado centro han asegurado estar "tranquilos", "sin preocupación", "ilusionados" y "con ganas". Tras esperar unos minutos, han mostrado su código QR a los responsables del hospital que, tras comprobar que todo estaba correcto, han procedido a la vacunación.

El personal sanitario encargado de la misma explica a cada uno de los vacunados el proceso, ofrece recomendaciones en caso de sentir molestias y advierte ante efectos secundarios adversos. Tras completar el proceso, obtienen su certificado con el lote de la vacuna.

Entre las principales dudas que les han planteado las relacionadas con el tipo de dosis, que en el caso de los cuarentañeros ha sido de Pfizer. Pero también con la administración de la segunda dosis y su posible coincidencia con el periodo de vacaciones de verano, ya que la inoculación para la pauta completa se tendría que administrar dentro de 21 días, es decir, a principios de julio.

En este sentido, Vanesa Guillén ha explicado que existe la posibilidad de facilitar la coordinación de agendas en la medida de lo posible. En cualquier caso, ha explicado aunque "lo ideal" son 21 días entre la primera y la segunda dosis, se puede completar la pauta entre 21 y 28 días.

"No voy a faltar a mi segunda dosis porque me vaya de vacaciones, lo tengo claro", ha explicado Montse Fernández, que perdió a su madre el pasado mes de diciembre a causa del Covid-19 y que por ello ha pedido a todo el mundo que se vacune porque es una cuestión que no solo les afecta de manera individual.

SE PUEDE SOLICITAR CAMBIO DE FECHA

En el mensaje SMS interactivo que se envía a los teléfonos móviles para citar, se puede confirmar la misma o solicitar un cambio de fecha. Si el usuario no confirma su cita a través de la opción habilitada para ello, recibirá una llamada telefónica para poder hacerlo desde el número de teléfono 91 502 60 58, perteneciente al Centro de Atención Personalizada (CAP) de la Consejería de Sanidad.

Además, la Comunidad de Madrid dispone de un número de teléfono gratuito de información sobre la vacunación frente al Covid-19 y al que los ciudadanos pueden llamar para resolver posibles dudas: 900 102 112.

Casi cuatro millones de madrileños han sido ya vacunados contra el Sars-CoV-2, con 2.551.930 primeras dosis, 1.358.265 segundas dosis y 77.242 dosis de Janssen. En términos globales, el 46,2% de la población diana de la Comunidad de Madrid (a partir de 16 años de edad) ha recibido a la primera dosis y el 25,1% está inmunizada completamente.

Por tramos, el proceso de inmunización se ha completado ya en la población de 80 años en adelante, mientras que en la franja de 70 a 79 años, el 95,8% ya tiene al menos una dosis y el 91,3%, la pauta completa.

Por su parte, el 90,4% de la población con edades comprendidas entre 60 y 69 años se le ha administrado ya la primera dosis y el 21% ha completado su inmunización. Finalmente, en el tramo de 50 a 59 años los porcentajes son del 76,6% y del 23,9% respectivamente.

