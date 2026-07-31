Arrancan las obras de urbanización de la etapa 2 de los Berrocales, que albergará 5.000 de las 22.000 viviendas

Berrocales, uno de los nuevos desarrollos urbanísticos del sureste de la capital. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Berrocales, uno de los nuevos desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid, ha dado un paso clave con el inicio de las obras de urbanización de la etapa 2, que acaban de comenzar tras la firma del acta de comprobación del replanteo, según ha informado el Ayuntamiento de la capital.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de más de 128 millones de euros y un plazo estimado de 36 meses, son ejecutados y financiados por la Junta de Compensación del ámbito con la supervisión del Área de Obras y Equipamientos.

La etapa 2 de Berrocales concentra los usos de mayor centralidad del ámbito. Entre ellos, destaca el futuro Centro Cívico Comercial, con una superficie de 104.779 metros cuadrados y una edificabilidad de 73.996 metros cuadrados, así como la principal concentración de suelo destinado a terciario de oficinas, favorecida por su proximidad a la futura estación de la línea 9 de Metro hacia Arganda.

Con una superficie aproximada de 125,5 hectáreas, esta etapa presenta un uso predominantemente residencial. Además, incorpora suelos destinados a parque industrial, dotacional privado, terciario de oficinas, resto de usos terciarios, centro comercial y equipamientos sociales.

De este modo, reúne prácticamente todas las tipologías edificatorias y usos previstos en el ámbito, salvo la vivienda unifamiliar y la industria tradicional, reservadas para las etapas 4 y 5, situadas al otro lado de la M-45.

MÁS DE 5.000 VIVIENDAS PREVISTAS

El uso residencial colectivo representa el 52,1 % de la edificabilidad, con una previsión de 5.050 viviendas, lo que supone el 22,7 % del total del ámbito. De ellas, 2.796 serán de régimen libre (55,4 %), 1.997 viviendas corresponderán a VPPL (39,5 %) y 257 serán VPPB (5,1 %).

La edificabilidad total de la etapa 2 supera los 950.000 m2, de los que 505.065 m2 serán para uso residencial, 227.624 m2 para parque industrial, 11.231 m2 para dotacional privado, 93.000 m2 para terciario de oficinas y 18.200 m2 para terciario de proximidad y pequeño comercio. Asimismo, la etapa dispondrá de 21 parcelas de equipamiento con una superficie conjunta de 134.342 m2.

EL FUTURO PARQUE DE LA VIRGEN DE LA TORRE

La etapa 2 incluirá la creación del futuro parque de la ermita de la Virgen de la Torre, cuyo diseño ha sido encargado al prestigioso arquitecto español Juan Tur Mc Glone. Con una superficie aproximada de 115.280 m2, este nuevo espacio verde supondrá la recuperación integral del entorno de la histórica ermita de la Virgen de la Torre, edificio del siglo XVII que constituye uno de los principales referentes patrimoniales y culturales de los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas, además de ser el escenario de la tradicional romería que se celebra anualmente.

La actuación tiene como objetivo reforzar la relación entre la ermita y su paisaje, mejorar su integración en los nuevos desarrollos urbanos y crear un gran espacio de encuentro y convivencia para los vecinos. El parque contará con la plantación de 1.096 nuevos árboles, 9.668 m2 de vegetación arbustiva y un total de 84.740 m2 de zonas verdes, contribuyendo de forma significativa a la mejora de la biodiversidad, el confort climático y la calidad ambiental del entorno.

El proyecto también contempla la recuperación y puesta en valor de la histórica olmeda existente, que será acondicionada como una gran pradera estancial destinada al descanso ciudadano y a la celebración de actividades culturales, sociales y vecinales.

Entre sus dotaciones, incluirá tres áreas de juegos infantiles, dos zonas de calistenia, un circuito biosaludable y diversos espacios estanciales diseñados para favorecer el ocio, el descanso y la convivencia.

Asimismo, una red accesible de senderos y caminos conectará los distintos ámbitos del parque, facilitando su recorrido a pie e integrando de manera armónica las nuevas áreas recreativas con el patrimonio histórico y el paisaje natural existente.

El futuro parque de la ermita de la Virgen de la Torre se integrará con el nuevo diseño de la Gran Vía del Sureste, configurándose como uno de los principales espacios verdes de referencia del sureste de Madrid.

AVANCE DEL DESARROLLO DE BERROCALES

Las obras de urbanización de la etapa 1 ya han concluido y han sido recibidas por el Ayuntamiento de Madrid. Sus calles y zonas verdes han quedado plenamente integradas en la ciudad y abiertas al tránsito de peatones y vehículos.

Actualmente, se están construyendo en esta etapa más de 2.100 viviendas, habiéndose entregado ya las primeras 110 viviendas a finales del pasado mes de mayo. La zona está conectada con el Ensanche de Vallecas mediante tres puentes sobre la A-3 y con las etapas 4 y 5 a través de tres nuevos puentes sobre la M-45, que permitirán en el futuro la conexión con Valderribas, Valdebernardo y los polígonos de La Dehesa y La Cuqueña.

Por otro lado, continúan las obras de urbanización de la etapa 3, cuya finalización está prevista para el próximo mes de diciembre. Tras la autorización municipal concedida el pasado mes de abril para la simultaneidad de las obras de urbanización y edificación, ya se ha iniciado la construcción de más de 800 viviendas.

En conjunto, las etapas 1 y 3 han puesto a disposición del mercado suelo suficiente para la construcción de 10.000 viviendas, de las cuales el 50 % contará con algún régimen de protección pública.

UN PROYECTO ESTRATÉGICO PARA MADRID

El desarrollo de Berrocales contempla la construcción de más de 22.000 viviendas, de las que la mitad serán protegidas. Asimismo, contará con 1.923.000 m2 de zonas verdes y quedará conectado con el resto de los desarrollos del Sureste mediante la futura Gran Vía del Sureste, corredor donde el Ayuntamiento implantará el sistema de transporte mediante autobuses de acceso rápido (BRT) y cuyo primer tramo, que construirá el Área de Obras y Equipamientos en el Ensanche de Vallecas, fue aprobado la semana pasada por la Junta de Gobierno.

La inversión total prevista en urbanización supera los 761 millones de euros. Además, el proyecto generará un importante impacto económico para Madrid, con una contribución estimada al PIB regional de 12.170 millones de euros y la creación de 161.387 empleos acumulados a lo largo de todo su desarrollo.