'Artes Hoy' se relanza en su 20º aniversario manteniendo su apuesta por la crítica pausada en la era de la inmediatez

Archivo - El editor de 'Artes Hoy', Alejandro Sedano, junto a Carmen González - REVISTA 'ARTES HOY' - Archivo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La revista cultural 'Artes Hoy' sopla veinte velas iniciando una nueva etapa adaptada al ecosistema digital y manteniendo su apuesta por la crítica pausada y la mirada personal frente a la era de la inmediatez y de la 'última hora' en noticias relacionadas con el panorama cultural.

El proyecto, nacido en 2006 como heredero de la histórica revista 'Reseña', ha logrado mantenerse durante dos décadas gracias al compromiso de sus colaboradores y, especialmente, al impulso de su directora, Carmen González. "Se ha mantenido con muy pocos recursos y mucha pasión", ha explicado a Europa Press el actual editor, Alejandro Sedano, que asume ahora el relanzamiento como "un punto de partida" para actualizar la publicación.

La nueva etapa incluye, entre otras novedades, un rediseño de la web, una reorganización de contenidos y la apertura a nuevos formatos, aunque sin perder la esencia que ha definido a la revista desde sus inicios, esto es, la crítica de autor. "Queremos recuperar una visión más personal, más cercana al artista y a los procesos de creación", ha señalado Sedano.

Así, 'Artes Hoy' mantendrá secciones vinculadas a la cultura, como arte, música o literatura, e incorporará otras como cine, además de reforzar formatos como entrevistas y visitas a estudios. El objetivo es ofrecer contenidos que vayan más allá de la actualidad inmediata y permitan al lector "detenerse" y profundizar en el contexto artístico.

En este sentido, Sedano ha subrayado que la publicación aspira a convertirse en un espacio "menos generalista" y más centrado en la mirada del autor, fruto también de su propia trayectoria, ya que durante años ha sido sostenida por colaboradores que han aportado sus textos de forma desinteresada. "Se ha convertido en un espacio muy de autor casi de manera natural", ha indicado.

"UN ESPACIO DONDE PARAR Y MIRAR CON MÁS CALMA"

"En un momento en el que todo va tan rápido, creemos que es necesario un espacio donde parar y mirar con más calma", ha apuntado el editor, quien, no obstante, reconoce la necesidad de adaptarse a los nuevos lenguajes digitales y a la lógica de las redes sociales para ampliar el alcance del proyecto.

Como ejemplo de esta línea, la revista ha publicado recientemente un recorrido por el estudio del dúo artístico Bravú, en el que se muestra el proceso creativo detrás de su obra, en un formato más cercano e introspectivo que busca acercar al lector a "esa parte menos visible" del mundo del arte.

El relanzamiento también busca incorporar nuevas voces, especialmente de perfiles más jóvenes, así como abrirse a ámbitos como el coleccionismo o nuevas disciplinas artísticas, sin perder la base de lectores que ha acompañado al proyecto durante todos estos años. En este sentido, Sedano ha reconocido que hasta ahora apenas han contado con herramientas de análisis de audiencia y que la continuidad del proyecto ha sido "casi una proeza".

Asimismo, el editor ha destacado la importancia de encontrar nuevas vías de financiación que permitan consolidar esta etapa y garantizar el compromiso de los colaboradores. "Es muy importante para poder seguir creciendo", ha señalado.

Aunque actualmente se desarrolla exclusivamente en formato digital, el equipo no descarta explorar en el futuro una vuelta al papel como complemento, si bien reconoce que la falta de financiación limita por ahora esa posibilidad. Sedano ha subrayado, en cualquier caso, que el soporte impreso "no está muerto" y que podría aportar un valor al proyecto si se plantea como un complemento a los contenidos en formato digital.