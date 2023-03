La Asamblea adapta la Ley del Libro al entorno digital para potenciar el sector y los hábitos de lectura

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado, con los votos de PP y Vox, la abstención de PSOE y Unidas Podemos y el voto en contra de Más Madrid, la Ley del Libro, la Lectura y el Patrimonio Bibliográfico que busca adaptar la normativa anterior al entorno digital para potenciar al sector y los hábitos de lectura.

Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial regional (BOCM), prevista para las próximas semanas. Según ha defendido el Gobierno madrileño, de quien emana la ley, se busca "reforzar la creación, edición, distribución y comercialización del libro".

La norma protege e impulsa al sector, "entendido como bien cultural y ámbito económico básico", una actividad que en la Comunidad de Madrid representa casi la mitad del mercado editorial de España.

Además, la nueva ley autonómica recoge el valor insustituible de la lectura como "elemento básico de desarrollo de la personalidad e instrumento de socialización". En concreto, apuesta por los planes de fomento de la lectura, para los que fija una duración de, al menos, cuatro años, junto a campañas de sensibilización y difusión a través de los medios de comunicación social y otras acciones de promoción.

En cuanto a la cadena de valor del libro, la norma prevé acciones para garantizar la modernización, pluralidad y diversidad cultural, así como potenciar la proyección internacional del sector.

Respecto a las librerías, se impulsan medidas para su reactivación y conversión en espacios culturales y sociales, potenciando el comercio. Entre otras actuaciones, la Comunidad de Madrid fomentará la creación de distintivos de calidad en las librerías.

Por otra parte, la ley aprobada por la Asamblea regula el sistema de lectura pública de la Comunidad, donde se integran los centros bibliotecarios y el nuevo Consejo Madrileño de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, que sustituye al Consejo de Bibliotecas como órgano consultivo sobre las políticas relativas a estos ámbitos.

Además, contempla la elaboración del Mapa de la Red de Servicios Públicos de Lectura de la Comunidad como instrumento de planificación bibliotecaria estratégica y operativa. Esta herramienta define el modelo de servicio público de lectura a desarrollar y los estándares a la hora de dimensionar los espacios, equipamientos, colecciones, servicios básicos y recursos humanos.

La ley recoge también las ayudas a los ayuntamientos para la adquisición de fondos bibliográficos con destino a los centros bibliotecarios públicos municipales.

En materia de patrimonio bibliográfico, destaca la elaboración del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, que tiene como objetivo inventariar y describir los fondos depositados en las bibliotecas de la región, ya sean de titularidad pública o privada.

Entre estos documentos se incluyen monografías, prensa y revistas, manuscritos y grupos bibliográficodocumentales, partituras y mapas impresos y manuscritos, material gráfico, grabaciones sonoras, o cualquier otro que pudiera considerarse oportuno.

Por último, pretende favorecer la protección, conservación, investigación, enriquecimiento, difusión y disfrute del patrimonio bibliográfico ubicado en el territorio regional. Así, se buscar preservar y difundirlo desde una perspectiva actual, estableciendo su referente en la Biblioteca Regional de Madrid como coordinadora y supervisora de todas las acciones para su protección.

"PURAMENTE ELECTORALISTA", CRITICA LA IZQUIERDA

En su turno de palabra, el diputado de Unidas Podemos Serigne Mbaye considera que esta ley es una propuesta "puramente electoralista" porque se ha tratado con prisas y sin "analizarla y debatirla". Además, ha lamentado que no hayan escuchado al resto de grupos ni a los sectores del libro.

El diputado de Vox Gonzalo Babé ha defendido que esta normativa es "crucial" para "promover el acceso a la cultura", aunque podría haber sido mejor, y ha hecho hincapié en que leer es "un ingrediente importante para ser más libres", más "en estos tiempos de confusión y adoctrinamiento por el socialcomunismo".

A continuación, la diputada del PSOE Manuela Vila ha reconocido que están "bastante satisfechos" de la colaboración y el diálogo con el PP y el resto de grupos. Aún así, ha mostrado su descontento con que los 'populares' no hayan aceptado su línea roja: el fomento de la paridad de género en el ámbito del libro y la lectura, algo que considera "muy grave" y "machista". "Creemos que los libros, películas y el teatro son espejos en los que mirarnos como sociedad", ha sostenido

La parlamentaria Alicia Torija ha indicado que no sabe si el Gobierno regional ha legislado "con medio, prisa o de un modo simplista" esta normativa que "no es ni la más moderna ni democrática". No han mejorado, a su juicio, ni el fomento a la lectura, ni dan un incentivo fiscal a empresas que trabajasen en ello, ni se tiene en cuenta al patrimonio audiovisual.

Por último, el diputado del PP Juan Soler ha reprochado a la izquierda que "en cada sitio digan una cosa distinta" en esta materia y no entiende que quisieran introducir en la Ley cuestiones adyacentes que conducen a "una mala técnica legislativa que dificulta su interpretación".