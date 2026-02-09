La Asamblea debate este jueves una iniciativa del PP contra el pacto de financiación PSOE-ERC: "Es intolerable"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ofrece una rueda de prensa a su llegada a un pleno de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid debatirá este jueves una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular contra el pacto para la financiación autonómica alcanzado entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña, que ha calificado como "intolerable" el portavoz 'popular' en la Cámara, Carlos Díaz-Pache.

"No vamos a permitir que se robe a los madrileños para pagarle el alquiler de la Moncloa a los secesionistas", ha advertido Díaz-Pache en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que ha anunciado esta Proposición No de Ley (PNL).

Díaz-Pache ha calificado la propuesta como "intolerable" y ha apuntado que "castiga a las regiones que han gestionado bien, como la Comunidad de Madrid". "Esto supone un paso más para la fabricación de una nación paralegal en Cataluña", ha advertido.

La propuesta del GPP afirma que el nuevo modelo debe tener en cuenta la realidad socioeconómica y demográfica de la Comunidad de Madrid, marcada por un fuerte crecimiento poblacional y un mayor coste de la prestación de servicios, así como el papel capital de la región como motor económico de España.

Además, los 'populares' piden que se reconozca el esfuerzo contributivo de Madrid y que no "penalice a quienes más aportan". Remarcan la necesidad de abordar "cuanto antes" una reforma del modelo de financiación autonómica que "garantice que se puedan seguir prestando unos servicios públicos de calidad a los ciudadanos, que proporcione y garantice suficiencia, estabilidad, equidad, corresponsabilidad y seguridad jurídica".

Y, en esta línea, el portavoz de los populares ha señalado que "el sistema de financiación autonómica está obsoleto y hay que cambiarlo, pero hay que hacerlo con lealtad y entre todos". "No vamos a consentir que los nacionalistas se fabriquen su falsa e idealizada nación con el dinero de todos", ha advertido.

Para ello, la reforma del modelo de financiación autonómica debe abordarse, según propone el GPP, desde una negociación en el seno del Consejo Política Fiscal y Financiera que evite cualquier ruptura del régimen común de financiación y mantenga la solidaridad entre regiones.

Defienden un modelo "justo, transparente y solidario, que fortalezca la unidad del sistema y evite la fragmentación territorial derivada de pactos con el independentismo".

Por último, esta PNL insta a que se inicien los trabajos para una nueva propuesta rigurosa, transparente, independiente y con simulaciones comparables sobre el coste real de la prestación de los servicios. Un nuevo modelo que respete la Constitución Española, que reconoce la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid y del resto de comunidades autónomas, rechazando cualquier intento de limitar la capacidad normativa autonómica en materia fiscal y tributaria.