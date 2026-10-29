La Asamblea de Madrid guarda un minuto de silencio por los fallecidos en Urda

Minuto de silencio en la Asamblea de Madrid por los fallecidos del accidente ferroviario de Urda - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha guardado este jueves un minuto de silencio por los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha dejado, de momento, 68 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Así, diputados y trabajadores de la Cámara se han reunido en el patio exterior del parlamento regional, que luce las tres banderas a media asta como marca el luto que arranca este jueves.

De esta manera la Cámara se suma las muestras de cariño y condolencias que se han sucedido a lo largo del país. En la tarde de ayer enmudecían los ayuntamientos de España como homenaje a los pasajeros del Iryo y el Ave que impactaron este miércoles por causas aún por esclarecer.

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha subrayado que este miércoles fue "un día muy complicado y muy triste" y que por ello se han unido tanto los grupos parlamentarios como los funcionarios del Parlamento madrileño y de otras cámaras autonómicas que tenían este jueves una reunión en Vallecas.

"Queremos mostrar nuestra condolencia por los fallecimientos, nuestra solidaridad con los heridos, con las familias que lo estarán pasando tan mal, incluso de personas que no han aparecido", ha planteado.

En este punto, se ha centrado en la exministra de Empleo y Seguridad Social y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, quien viajaba en uno de los vagones del Iryo y que, de momento, sigue en paradero desconocido.

"Como sabéis, una persona muy cercana a nosotros, con la que yo tuve muy buena relación, es una persona extraordinaria, Dios quiera que se encuentre con vida", ha trasladado Ossorio, visiblemente afectado.