La Asamblea rechaza este jueves el pacto de financiación PSOE-ERC y debate la petición de cese de Miguel Ángel Rodríguez

Archivo - El hemiciclo de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid mostrará este jueves su rechazo al pacto de financiación autonómica entre PSOE y ERC en una iniciativa del PP y también debatirá la petición de Más Madrid de cese de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En ambos casos se trata de Proposiciones No de Ley (PNL) --no vinculantes-- que serán debatidas al final del Pleno. En el primer caso los 'populares' harán valer su mayoría absoluta para que se pida a la Comunidad que use "todos los instrumentos necesarios para defender los intereses de la región para lograr una financiación suficiente de los servicios públicos".

También que exija al Gobierno central que el nuevo modelo debe tener en cuenta la realidad socioeconómica y demográfica de la Comunidad de Madrid, "marcada por un fuerte crecimiento poblacional y un mayor coste de la prestación de servicios, así como el papel capital de la región como motor económico de España".

La presentada por Más Madrid había sido tumbada por la Mesa, que tuvo que rectificar tras un fallo del Tribunal Constitucional. Con ella la formación regionalista buscará que la Cámara pida al Gobierno de la Comunidad la destitución de Rodríguez y que reafirme su compromiso con la independencia de los medios de comunicación.

Este enero el TC fallaba a favor de dos recursos de amparo presentados por PSOE y Más Madrid ante el rechazo de la Mesa de la Asamblea a varias iniciativas. Entre ellas se encontraba esta PNL además de peticiones de comparecencia de Rodríguez en la Comisión de Presidencia, que fueron tumbadas este martes por el PP en la Mesa de la Comisión.

Tras activar esta iniciativa Más Madrid, desde el PP se advirtió de que la izquierda "una minoría" no iba a ser quien "nombre o cese" al jefe de Gabinete de Ayuso.

"Para hacer eso tendrán que ganar unas elecciones y acceder al Gobierno. Más Madrid insulta cada día a la presidenta, a su familia, a su jefe de Gabinete y ahora se ponen estupendos para reprobar unas declaraciones del jefe de Gabinete", lanzaba entonces el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, adelantando que esta petición de cese no se aprobará en la Cámara de Vallecas con mayoría absoluta 'popular'.

SESIÓN DE CONTROL

Este debate será ya bien entrado en el orden del día de un Pleno que arrancará con un minuto de silencio en recuerdo de María Teresa de Lara Carbó, quien fuera diputada de la Cámara de Vallecas de la II a la IV Legislatura por el PP.

Tras ello arrancará la sesión de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que comenzará con Vox preguntándole por su "mayor éxito de esta legislatura", PSOE lo hará por la normativa de protección de datos --que enfocará por Móstoles, según adelantó el partido--, Más Madrid por la imagen que traslada la presidenta y PP por cómo repercuten las políticas del Gobierno central en los servicios públicos de la región.

A continuación será el turno de las preguntas dirigidas a los consejeros, que versarán, entre otros, de la regularización de migrantes, de la financiación autonómica, el acoso sexual en el ámbito laboral, la financiación de las universidades o el acceso a la vivienda.

COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE PRESIDENCIA

En el siguiente punto del orden del día llegará la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, a petición propia para informar sobre las inversiones realizadas en los municipios de la región con objeto de construir nuevas infraestructuras y dotaciones, reforzar los servicios públicos y contribuir al reequilibrio territorial.

La pasada semana desde el Ejecutivo regional se informó de que el 87% de sus infraestructuras locales se encuentran en buen estado y afirmaba que ve necesario potenciarlas en la zona sureste de la región, especialmente en municipios pequeños y medianos de hasta 5.000 habitantes.

En concreto, se han analizado los 155 municipios madrileños de menos de 50.000 habitantes en un estudio que muestra datos "muy positivos" ya que no detectan "desequilibrios destacados" en equipamientos e infraestructuras a nivel general, con el dato positivo de que el 87% se encuentran en un estado de buena calidad.

PROPOSICIONES NO DE LEY

Por último, llegará el momento de las PNL, que comenzarán con la de Más Madrid sobre Miguel Ángel Rodríguez. Después el PSOE tratará de que la Asamblea inste a la Comunidad de Madrid a impulsar un Acuerdo de Región contra los Discursos de Odio.

Los socialistas también tratarán de reunir el consenso de la Cámara para reclamar al Ejecutivo autonómico revertir inmediatamente el modelo de gestión externalizada del servicio sanitario en régimen de concesión del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, operado por Ribera Salud, para pasar a un modelo de gestión pública directa.

Más Madrid, por su parte, hará lo propio para incorporar al proyecto de decreto, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las viviendas con protección pública de la Comunidad de Madrid el carácter permanente de protección pública de la vivienda protegida en cualquiera de sus modalidades.

Vox buscará el respaldo de la Cámara para pedir a la Comunidad que inste al Gobierno a impulsar en materia del IVA, y en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, la reducción del tipo general del 21% al 18% y el reducido del 10% al 8%. También quiere promover de forma permanente un tipo impositivo del 0 % de IVA a los productos básicos de alimentación, incluyendo los aceites de oliva y de semillas, pastas alimenticias, carnes y pescados, considerándolos como bienes esenciales.

En último lugar llegará la propuesta del PP, que tiene garantizado salir adelante, para mostrar el rechazo al pacto para la financiación autonómica alcanzado entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña.