La Asamblea rechaza la ley de MM para que jueces publiquen su declaración de bienes tras un bronco debate

Ossorio retira la palabra de un diputado de Más Madrid al entender que estaba "atacando al Poder Judicial"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves la Proposición de Ley (PROPL) de Más Madrid para que los jueces tuvieran que publicar sus declaraciones de bienes y actividades tras un bronco debate.

La iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados, que ha sido tumbada por PP y Vox, tenía como objetivo la modificación de la Ley del Poder Judicial. En ella se planteaba la publicación de esta declaración por jueces y magistrados en un plazo máximo de seis meses.

Se recogía que incluyera la relación de todos los bienes inmuebles, vehículos, acciones, participaciones en sociedades, depósitos bancarios, deudas y cualquier otro derecho patrimonial, tanto en territorio nacional como en el extranjero. También sugería que el Consejo General del Poder Judicial habilitara un registro específico donde custodiar las mismas.

Para explicar la PROPOL, ha tomado la palabra el diputado Hugo Martínez Abarca, quien ha puesto el foco en que todos los miembros del Poder Legislativo tienen que hacer declaración de bienes y actividades, por lo que considera que "es normal pensar" que los jueces también tengan que presentar declaración de bienes y actividades.

"Y resulta que no, que solo una cúpula judicial tiene que hacer esta declaración con ciertas, o sea, no es completa", ha indicado, para a continuación considerar que con esta medida se protegería su independencia al apuntar a que quien dice que solos los jueces son "unos seres de luz, miente".

EXPULSADO POR OSSORIO

Su intervención ha quedado interrumpida después de que el presidente de la Cámara regional, Enrique Ossorio, le haya quitado la palabra al diputado por "criticar el poder judicial".

"En este parlamento no se va a criticar la Justicia, ya lo sabe todos los señores diputados", ha lanzado Ossorio, quien ha continuado diciendo que siente que no les "guste la actuación de la Justicia y que sea independiente".

Abarca, en la defensa de la PROPL, ha afirmado que el Gobierno de España está "sometido" a "acoso" por parte de "algunos jueces" y ha puesto en la diana al expresidente José María Aznar, quien dijo que ante lo que está "pasando" el que "pueda hacer que haga", al tiempo que ha reprochado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, dijera, según Abarca, que "algunos jueces y periodistas están dando lo mejor de sí mismos".

Por su parte, la diputada del PP María José Martínez de la Fuente ha asegurado que la iniciativa de Más Madrid no pasa de ser "un mero panfleto ideológico" que está "falto de todo rigor técnico y manifiestamente" ya que considera que lo que quiere conseguir es "un simple método de acoso y amadrantamiento al Poder Judicial".

"Es una pieza más de su estrategia ataque permanente a la Judicatura para quebrar el Poder Judicial y que este se encuentre sometido a los intereses del Poder Ejecutivo. Un panfleto que supone un señalamiento, otro más, a los jueces para así debilitar el sistema judicial, sembrando dudas entre los ciudadanos. Busca socavar y dinamitar la confianza pública en el Poder Judicial, sabedores como son, de que esa confianza es fundamental para su eficacia", ha criticado.

PSOE REINVIDICA LA "TRANSPARENCIA"

Desde el PSOE la parlamentaria Tatiana Jiménez ha defendido que hablar de transparencia y de rendición de cuentas en asuntos públicos "siempre es bueno" ya que ayudan a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el sistema democrático.

Si bien, ha indicado que la transparencia "no debe verse nunca comuna arma arrojadiza, ni ser arbitraria respecto a quien obliga", al asegurar que los jueces y magistrados no son altos cargos y, por lo tanto, "no pueden estar sometidos al mismo régimen de obligaciones en materia de transparencia".

Por otro lado, la diputada Raquel Barrero de Vox ha cargado contra la "cortina de humo" de Más Madrid en su intención de poner al Poder Judicial en un "contexto de desprestigio y de ataque" porque los jueces son "una molestia para algunas personas porque están haciendo su trabajo contra la corrupción de los políticos".

"Los jueces evidentemente no ostentan cargos de representación política, no toman decisiones políticas. Entonces, ¿me pueden explicar qué diferencia hay entre un juez y un magistrado con el resto de funcionarios públicos? ¿Por qué solo se les exige a los jueces?", se ha preguntado.