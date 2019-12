La Asamblea, con el rechazo de Vox, pide planes para que se distribuya agua de grifo en restaurantes

Publicado 19/12/2019 15:02:32 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid, con el rechazo de Vox, ha instado al Gobierno regional a que promueva acuerdos con administraciones locales y los establecimientos de hostelería y restauración para desarrollar el marco y consensuar planes y recursos para la distribución y el fomento del consumo de agua de grifo en los establecimientos.

En concreto, se trata de una Proposición No de Ley (PNL) propuesta por Más Madrid y aprobada en términos de una enmienda transaccional de todos los grupos menos Vox, con la que se quiere que la Comunidad generalice la distribución de agua del grifo mediante fuentes o dispensadores adecuados en todos los edificios públicos de la región, tales como centros educativos, sanitarios, deportivos y culturales.

También que se dispense en sus sedes administrativas, y que se establezcan los acuerdos necesarios con las entidades locales para que también faciliten en sus edificios y zonas públicas el acceso al agua del grifo.

Por último, han pedido que se promueva las campañas de sensibilización pertinentes para fomentar la pedagogía y la información en el sector del agua, orientadas a mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la calidad del agua del grifo.

DEBATE PARLAMENTARIO

Para la diputada de Más Madrid Alodia Pérez ha señalado que es "una iniciativa lógica y sensata" y ha reivindicado que el abastecimiento del agua es un "derecho humano reconocido por las Naciones Unidas". A su juicio, el acceso al agua debe facilitarse no solo en los hogares sino en los espacios públicos y comunes, porque "el problema del agua embotellada es que ponen precio a un bien básico y presenta un elevado impacto ambiental".

El parlamento de Unidas Podemos-IU Francisco Javier Cañadas ha asegurado que defenderán siempre el consumo del agua del grifo frente a "lobbies de presión de las empresas de agua embotellada". "Creemos que los grupos de poder están fuera de lugar. Pondremos al medio ambiente y a un derecho humano como es el acceso al agua por encima de los intereses de unos pocos", ha remarcado.

Desde Ciudadanos, la parlamentaria Araceli Gómez han criticado el "fantasma de la imposición" en todas sus vertientes y a quienes quieren "imponer su criterio normativo". Así, y a pesar de su posición a favor, ha asegurado que reivindican el derecho al agua pero "no a costa de hoteleros, restauradores o embotellados".

El diputado del PP Daniel Portero ha manifestado que la propuesta inicial era "intervencionista" y "estalinista" y ha asegurado que "no todo el plástico es malo" porque tienen distinta clasificación. "No podemos utilizar el modelo de la imposición porque no vamos a llegar nunca a una situación de acuerdo. Por eso hemos extirpado algunas cosas", ha dicho.

El parlamentario del PSOE Rafael Gómez Montoya ha afeado a algunos grupos su posición, pese a que se ha alcanzado un acuerdo, y ha remarcado que se trata de "un asunto importante". "Creo que el consenso es el que va a generalizar que en el futuro se pueda hablar de este asunto", ha dicho al tiempo en el que ha reclamado una ley de cambio climático para la Comunidad.

Por su parte, el diputado de Vox Javier Pérez ha mostrado su oposición a la normativa porque es "una intromisión de los poderes públicos en la propiedad privada". "Los hosteleros y la restauración ya tienen que cumplir con suficiente normativa para que encima tengamos que venir a decirles que tengan que regular el agua", ha argumentado.